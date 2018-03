Mandiyú y Patria se fueron al descenso: mirá cómo sigue el Federal A

La Zona D de la reválida, en la que Juventud Antoniana consumó su fracaso, es el grupo que entregó más descensos al Regional Amateur que dará inicio en 2019 en reemplazo del ya extinto Federal B. De esa zona, fueron 3 de los 6 participantes los que perdieron la categoría: Mandiyú y Sportivo Patria terminaron ayer acompañando el declive de Guaraní Antonio Franco, descendido hace quince días atrás.

Además de los tres litoraleños, ya habían descendido Gutiérrez de Mendoza, Unión Aconquija y Libertad de Sunchales, mientras que ayer terminaron de completar el indeseable grupo de los ocho Rivadavia de Lincoln y Unión Villa Krause.

Como dato de color, y un tanto alarmante, Juventud Antoniana solo quedó a cuatro puntos del descenso en la presente temporada, ya que el de mejor puntaje de los descendidos es Unión Villa Krause, con 32 unidades sobre 28 partidos (promedio de 1,143); contra los 36 puntos sobre la misma cantidad de partidos del santo (1,286).

Para colmo de males, Juventud terminó cuarto en una fase reválida con seis de los peores equipos, y terminó haciendo menos puntos que dos de los descendidos (los mismos Patria y Mendiyú).

Los cruces de play offs

Por su parte, quedaron definidos los cruces de los 16avos de final de los play offs del Federal A, de cara a la lucha por el segundo ascenso a la B Nacional (la primera plaza se dirimirá en el pentagonal que jugarán Central Córdoba de Santiago del Estero, Estudiantes de Río Cuarto, Juventud Universitaria de San Luis, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Gimnasia y Esgrima de Mendoza).

Además del choque entre Gimnasia y Tiro y Desamparados, estos son los restantes cruces de play offs, que se disputarán del 1 al 8 de abril (los indicados en primer lugar definirán la serie en condición de local):

Sportivo Belgrano vs. Atlético Paraná

Alvarado (MdP) vs. San Jorge (T)

Crucero del Norte vs. Huracán Las Heras

Deportivo Roca vs. Deportivo Madryn

Sarmiento (R) vs. Ferro de General Pico

Chaco For Ever vs. Villa Mitre (BB)