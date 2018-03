Steven Spielberg cree que las cintas de Netflix no merecen un Oscar

El reconocido director Steven Spieblerg consideró que las películas de la plataforma de streaming Netflix no deben participar en los premios Oscar.

Entrevistado por ITV News, el galardonado director dijo: “No creo que las películas que solo reciben títulos simbólicos en un par de salas por menos de una semana califiquen para una nominación al premio de la Academia”, dijo el director de “Ready Player One”, que está a punto de estrenarse.

“Una vez que te comprometes con un formato de televisión, eres una película para televisión”, señaló Spielberg. “Ciertamente, si es una buena película, merece un Emmy, pero no un Oscar”, agregó.

“Un montón de estudios prefieren rodar sólo blockbusters y secuelas basadas en marcas de éxito, en lugar de arriesgarse con películas más pequeñas. Y esas películas pequeñas que los estudios rodaban antes ahora van a Amazon, Hulu y Netflix”, señaló.

Como se recuerda, la cinta de Netflix “Mudbound”, que llegó a la pantalla grande, estuvo nominada en cuatro categorías de la última edición de los premios Oscar. “13th” fue otra producción de esta plataforma que fue nominada por la Academia en el 2016, pese a no estrenarse en los cines.

Este no es el primer cuestionamiento que recibe Netflix por sus nominaciones a importantes premios en la industria del cine. Hace un año, los directores que participaron del Festival de Cannes criticaron la participación de la cinta “Okja”, por no ser exclusivamente de cine.