Juan Martín Del Potro, el más ganador del año 

Si bien no se puede decir que el presente de Juan Martín Del Potro es inmejorable, porque el tenista tandilense puede romper sus propios récords, se transformó en el más ganador de 2018 tras vencer al canadiense Milos Raonic en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami y además alcanzó su triunfo número 100 en el circuito mundial. El mejor tenista argentino de la actualidad se medirá con Isner (17) por décima vez, hoy a partir de las 14, hora de la Argentina, con televisación de ESPN.

El festejo después de la victoria, pese a las lesiones que arrastra, lo llevaron a cosechar 15 partidos ganados consecutivos, aunque su mejor marca fue de 23 alegrías de forma continua, alcanzadas en el año 2008. Del Potro intentará pasar a la final, para luego obtener su tercer título consecutivo (después del Abierto mexicano e Indian Wells) y escalar en el ranking.

Anoche se definían las otras semifinales de la competencia: en la primera avanzó el español Pablo Carreño al vencer por primera vez al sudafricano Kevin Anderson y al cierre de esta edición jugaban el alemán Alexander Zverev y el croata Borna Coric.

Si Del Potro sale campeón quedará tercero, su mejor ránking (fue cuarto en 2010). Si pierde en la final contra cualquiera que no sea Zverev, queda cuarto y si lo hace contra el alemán será quinto. De caer en semis frente a Isner no se moverá de su actual posición: sexto.

En el historial entre ambos, el argentino le ganó en seis de los nueve partidos en los que se enfrentaron. La última ocasión en la que estuvieron frente a frente fue en los cuartos de final de París 2017 y se impuso el estadounidense de 2,08 metros.

La “Torre de Tandil”, de 29 años y 1.98 de estatura, terminó con muchos dolores después del partido de cuartos de final que le ganó al canadiense Milos Raonic (20) por 5-7, 7-6 (7-1) y 7-6 (7-3), en dos horas y 52 minutos. El decimoquinto triunfo le pasó factura.

“Si me quedaba algo de energía, esta noche la gasté toda”, declaró Del Potro luego del partido, al que calificó de “agotador, física y mentalmente”.

“Física y mentalmente estoy con lo justo. Tengo dolores por todo el cuerpo. Espero estar bien para semifinales”, expresó el tandilense, campeón de la Copa Davis con Argentina en 2016, que en la jornada de ayer aprovechó el día libre para descansar y recuperarse para llegar de la mejor manera al duelo de esta tarde.

Para Delpo, la mayor virtud del encuentro ante Raonic fue “no bajar los brazos”, ya que Raonic lo exigió mucho más que cuando se enfrentaron en Acapulco dos semanas atrás. La gente estuvo del lado del argentino en el Crandon Park, aunque ahora que enfrentará al local Isner seguramente el apoyo no será el mismo.

Isner viene con menos desgaste físico, ya que en cuartos venció cómodamente al surcoreano Hyeon Chung (19) por 6-1 y 6-4, en una hora y ocho minutos de juego. En octavos, el lungo estadounidense sacó de carrera al top croata Marin Cilic (3 del mundo).