Braian Toledo ya puso la mira en Tokio 2020

El jabalinero olímpico Braian Toledo aseguró que se prepara sin presiones ni apuros con vistas a lograr su mejor rendimiento en los Juegos Tokio 2020, en tanto que dejó en claro su intención de representar siempre a la Argentina.

“Sigo aprendiendo mucho del finlandés. Llevo un año y medio recién. Me lleva bien. No se preocupa que tire más lejos ni que levante muchos kilos. Él proyecta a 2020”, comentó, en referencia a su entrenador actual, Kari Ihalainen.

Toledo, campeón sudamericano vigente del lanzamiento de la jabalina, explicó con respecto a que “se nota su tranquilidad y la transmite”.

“Espero que en 2020 ya esté disfrutando mis mejores años. Aprendí a poner el freno. Antes no lo conocía. Yo fui feliz muchos años. Después, esto se volvió como algo muy tedioso, muy pesado”, reveló.

Y siguió diciendo: “Sentí en algún momento que no era lo mismo. Pero empecé a probar con el finlandés. Me dije que si no me gustaba, entonces era yo el problema. Pero comencé a disfrutar como a los 10 años, que empecé jugando. O más”.

El atleta oriundo de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, campeón olímpico juvenil en 2010 participó el último fin de semana de los torneos de Grand Prix disputados en el CEF 3 de Concepción del Uruguay, a pesar de que atravesó un proceso febril los días previos. “Casi no venía pero sabemos lo que significaban estos torneos para esta gente que trabajó tanto y para los chicos que acá se inician”, puntualizó.

Explicó que por el momento no está realizando su carrera completa, algo que comenzará a trabajar dentro de dos semanas. “Acá hice una carrera de 50 metros y para los Odesur faltan más o menos tres meses”, precisó.

Entonces, dijo cuáles serán sus picos este año: “No puedo empezar ahora a estar fino. Y después, mantenerme tres meses más que es el Ibero. Nadie aguanta seis meses en un estado fino”.

Consultado acerca de su instalación en aquella lejana nación, el plusmarquista nacional de jabalina, dejó en claro que siempre representará al país. “Soy argentino de pies a cabeza. Es un tabú que mucha gente se genera. Es imposible que yo compitiera para Finlandia por tres factores. Primero, yo no quiero. Quiero siempre representar a la Argentina. Segundo, a ellos les sobran jabalineros. No necesitan uno más”, comenzó a explicar.

En tercer término recordó que para que pudiese representar a otro país, debería dejar de competir tres años para la Argentina “y después sí, podría competir bajo otra bandera”. Toledo lanzó 80 metros 83 centímetros en 2017 y este año comenzó a rendir de menor a mayor. Su mayor distancia son los 83,82m del Mundial de Pekín, 2015.