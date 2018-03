Urtubey habló sobre el incidente en la UNSa: "No tiene justificación"

El gobernador Juan Manuel Urtubey vivió un momento tenso en la Universidad Nacional de Salta con un grupo de estudiantes que lo increpó por la restricción del boleto gratuito. El incidente ocurrió el miércoles por la noche, cuando Urtubey se retiraba de la casa de estudios luego de dictar su clase en la Facultad de Ciencias Económicas.

Hasta el año pasado, los alumnos de todos los niveles tenían pase libre para viajar en colectivo. Desde este año, en el marco del pacto fiscal por el cual la Provincia se comprometió con la Nación a reducir gastos, se dispuso que cada estudiante tendrá un tope de 100 pasajes gratuitos por mes.

Además, este año se está aplicando una suba escalonada en el precio del transporte. El boleto, que costaba $6,95 en 2017, sale $8,45 ahora y llegará a $10,45 en julio.

Según se conoció, el grupo denominado Colectivo de Estudiantes primero se metió en el aula e interrumpió la clase de Derecho Constitucional y después aguardó al mandatario provincial a la salida.

En un video que se viralizó en las redes sociales, se puede ver cómo los manifestantes interceptan el vehículo y le gritan a Urtubey que los 100 pases gratuitos no les sirven, que el boleto estudiantil debe ser libre. Ante el fastidio del gobernador y la respuesta de "no hay plata", hasta le reprochan haberle regalado un anillo de diamantes a su esposa, Isabel Macedo.

"No tiene justificación lo que hicieron, sea el gobernador o sea quien sea, la gente piensa que con violencia puede conseguir cosas y que esa es la forma de expresarse, pero no es así, no conduce a nada", expresó Urtubey ayer en un programa de televisión.

El decano de Ciencias Económicas, Víctor Claros, se manifestó en contra del ataque. Adelantó que pedirá informes sobre el tema y que se dará intervención al Consejo Directivo.

Claros señaló que Urtubey es profesor en la facultad que dirige y que, como tal, merece respeto. "Esa no es la forma de reclamar", expresó.

El decano de la Facultad de Humanidades de la UNSa, Alejandro Ruidrejo, se pronunció a través de su cuenta de Facebook: "Como decano acompaño la lucha estudiantil por el derecho al boleto gratuito. No lo hago en soledad. El Consejo Directivo de la Facultad y el Consejo Superior de la universidad se expidieron en igual sentido".

El escrito agrega: "Ello es el resultado de las solidaridades y las convicciones de quienes creemos que el acceso a la educación pública debe demandar los mayores esfuerzos".

"Quienes crean que a los estudiantes universitarios les hace falta el aval de una autoridad para llevar adelante sus luchas deben, al menos, visitar un poco más nuestras instituciones. En el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba es preciso recordar que los derechos que gozamos surgieron de la indocilidad reflexiva de los jóvenes", dice Ruidrejo.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Federico Hanne, manifestó que el reclamo por el pase libre que lleva adelante el Colectivo Estudiantil es "un planteo totalmente irracional".

Dijo que pidió un informe de marzo para saber cuántas tarjetas estudiantiles habían llegado a los 100 viajes.

"El número es cero. No se está defendiendo a nadie porque no hubo ningún perjudicado. Además, que sea gratuito no es que no lo pague nadie. Lo pagan todos los salteños, por ende, necesitamos el respeto por este beneficio", señaló.

Estudiantes: “El gobernador se negó a dialogar”



El Colectivo de Estudiantes que increpó al gobernador Juan Manuel Urtubey en la UNSa en reclamo del boleto estudiantil gratuito sin restricciones hizo su descargo ayer a través de la red social de Facebook.

“Hoy, a casi 4 meses seguimos sin una respuesta. Saeta y la AMT han sido incapaces de presentar los estudios que dicen haberse llevado a cabo para aprobar la resolución 457/17 y 445/17”, dice una parte de la publicación.

El texto luego hace alusión puntualmente al incidente ocurrido con el mandatario provincial: “Ayer (por el miércoles) el gobernador se negó a entablar un diálogo con los estudiantes, que pedían se pronunciara por el pase estudiantil, llegando a poner en riesgo la integridad física de muchos al avanzar de forma desconsiderada con su camioneta”.

En la misma publicación, los jóvenes cuentan que el Colectivo está conformado por alumnos de todos los niveles de educación, organizaciones estudiantiles y centros de estudiantes. Afirman que es abierto y de carácter independiente.

El grupo nació el 12 de diciembre pasado debido al anuncio oficial del ajuste en el transporte público de pasajeros, que puso el ojo especialmente en el pase estudiantil, argumentando que existen serios abusos en la gratuidad.

“Nos conformamos para hacerle frente a las restricciones impuestas en el pase libre estudiantil, de jubilados y el aumento de carácter progresivo del boleto común”, añaden.

El 14 de diciembre de 2017 el grupo marchó por primera vez hasta la AMT, donde se reunió con el titular del organismo, Federico Hanne, quien entonces se habría comprometido a darles una respuesta al pedido.

La organización convocó a los usuarios de colectivos a movilizarse el próximo 6 de abril, desde las 9, en avenida Tavella y Líbano.