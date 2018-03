La red VIP de pedófilos en el fútbol también alcanza a colegios

La investigación por el escándalo con adolescentes que denunciaron abusos sexuales en la pensión de Independiente tiene a otros clubes en la mira, pero también a colegios del Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Por los testimonios y material secuestrado hasta el momento en la causa, se calcula que son más de 500 los adolescentes que padecieron el drama de los pedófilos VIP en Argentina. Asimismo, una entidad alertó que muchas de las víctimas serían llevadas por la organización criminal al Mundial de Rusia para su explotación sexual.

La especialista Rachel Holway, directora de la organización Alerta Vida, indicó a Diario Popular que "la investigación en la Fiscalía de Instrucción 4 de Avellaneda es apenas la punta del iceberg, porque la realidad es que vemos apenas una pequeña parte de una organización criminal con brazos internacionales, pero que además involucra a personalidades de todos los ámbitos, deportivos, periodísticos, políticos y de la propia Justicia".

"Exigimos que la fiscal se declare incompetente y le pase la causa a la Justicia Federal. Por lo que entendemos, hasta ahora la fiscal no realizaría esta movida, y es un error, porque todo esto puede quedar en nada, desvanecerse. Ya ocurrió en otras causas que podrían haber destapado completamente la corrupción con menores, pero se arregla y negocia con dinero. Son organizaciones muy poderosas", dijo.

En tanto, agregó: "Los casos de Jorge Corsi o de las modelos en Punta del Este son ejemplos absolutamente claros de que si no se investiga a fondo, luego se evapora, y sólo se logran condenas débiles. Corsi, que formaba parte de una organización pedófila inmensa, sólo recibió tres años de condena y está libre".

Para Alerta Vida, en ese marco, es necesario que la Justicia Federal tome la causa iniciada por presuntos abusos sexuales y corrupción de menores en Independiente, pero que ya tiene a otros clubes y colegios, del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

"Nos vamos a estar presentando la semana próxima en Comodoro Py para denunciar esta causa, que debe ser investigada en el fuero federal. Se trata de una organización criminal internacional, y hay características claras de trata, una ley federal en Argentina desde 2008. Los jueces y fiscales federales se tienen que involucrar y comprometer con este tema. No puede pasar más que las redes pedófilas queden impunes", expresó.

Los derechos de los niños

Holway realizará la presentación junto con Fernando Mao, de la Red Altra al Tráfico y la Trata Internacional y sostuvo que nuestro país firmó tratados y adhirió a tratados internacionales que protegen los derechos de los niños.

"Estamos frente a delitos perpetrados por el crimen organizado internacional. Y debemos ser absolutamente claros que estamos en contra de la pedofilia. Este movimiento nunca es lineal, se mueve utilizando sus recursos, que son muy importantes. Nunca es local, sino que involucra a otros países. Hay que decir que Argentina está entre los diez países que más producen contenido de la denominada pornografía infantil", explicó.

Holway concluyó que "desde la Justicia Federal se debe solicitar que antes y durante el Mundial de Rusia, ningún menor de 18 años viaje a este país sin antes ser sometido por las instituciones del Estado a estrictos controles, porque la sospecha es que una parte de las víctimas serán ofrecidas durante este certamen a pedófilos de altísimo nivel económico".