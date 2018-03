Buen cierre de Argentina XV

Por la última fecha de la Americas Rugby Championship, Argentina XV venció ayer a Brasil por 28 a 8 en Sao José dos Campos y, de esta manera, finalizó en la segunda posición del torneo continental, con la presencia del salteño Diego Fortuny.

El combinado argentino tuvo un buen un partido y prácticamente no sufrió la presión del local, para cerrar su participación con cuatro victorias (ante Chile, Uruguay, Canadá y Brasil), y una sola derrota, ante Estados Unidos, en la fecha inicial.

Justamente, el elenco estadounidense, que derrotó en la previa a Uruguay por 61 a 19, mantuvo la corona de campeón en esta tercera edición del certamen continental.

Además, Canadá le ganó de visitante a Chile por 33 a 17, en el otro encuentro de la jornada.

Balance positivo

Fortuny, el hooker de Universitario Rugby, fue el único salteño en el combinado nacional y fue titular en dos de los cinco compromisos de Argentina XV, ante Chile y Uruguay, donde cumplió una gran labor.

El hombre de los verdes de la zona norte capitalina estuvo en el banco de suplentes en los otros tres partidos, pero en todos ingresó en el segundo tiempo.

En lo que respecta al encuentro que ganó el campeón, Estados Unidos, hay que destacar que salió decidido a meter presión en campo rival, aprovechó la secuencia de errores de la defensa uruguaya y a los 5’ abrió la cuenta con un try de Lamborn.

Ese balde de agua fría iba a ser una catarata en contra de Uruguay. El juego celeste no pudo aparecer, por errores propios y también por un rival que jugó su papel y lo hizo muy bien para sacar diferencias.

Ahora, Argentina XV volverá a competir en el mes de mayo, oportunidad en que participará del renovado campeonato Sudamericano de Mayores, en donde se medirá con Paraguay, Brasil y Uruguay y habrá que esperar si Fortuny es citado nuevamente.