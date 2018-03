"La forma del agua" y "Tres anuncios por un crimen", las favoritas en el Óscar

"La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, y "Tres anuncios por un crimen" llegan como favoritas al Óscar, que este domingo cierra una temporada de premios sacudida por los escándalos sexuales en Hollywood.

El Óscar ya encaró en el pasado fuertes críticas por falta de diversidad racial y de género, y cuando salieron a la luz las perturbadoras denuncias contra Harvey Weinstein, la Academia del cine de Estados Unidos lo expulsó como un primer paso para poner fin a esta era de abusos en la industria.

Los escándalos dieron vida a los movimientos #MeToo y Times Up, que además abogan por más equidad de género en la industria, y han sido protagonistas en esta temporada, inspirando discursos poderosos y convirtiendo las alfombras rojas en simbólicos desfiles de protesta en negro.

Para este domingo no hay ningún llamado oficial, pero ya varias actrices dijeron que vestirán de negro en apoyo a la causa.

"Times Upe no es solo alfombras rojas", dijo la creadora de la serie "Scandal" Shonda Rhimes. "Estas mujeres están trabajando muy duro siendo activistas".

En todo caso, en esta alfombra estará la estrella del canal E! Ryan Seacrest, quien enfrenta su propio escándalo tras una denuncia de acoso de su exestilista.

La televisora ha expresado su apoyo al animador, pero ¿cómo reaccionarán los artistas?.

"Sobregate"

El Óscar será animado por segundo año consecutivo por el comediante Jimmy Kimmel, que seguramente abordará en su monólogo los escándalos de Hollywood y el embarazoso incidente del año pasado en el anuncio del premio a mejor película.

Warren Beatty y Faye Dunaway recibieron el sobre errado y anunciaron a "La La Land" como ganadora, cuando en realidad era "Moonlight".

Es una anécdota que la Academia quiere evitar que se repita.

"Estará alerta seguramente", estimó el crítico de cine Peter Debruge. "Aunque de vez en cuando un error humano le inyecta emoción al show".

Los pronósticos colocan a "Tres anuncios" como favorita a llevarse el Óscar a mejor película, seguida de cerca por "La forma del agua".

La cinta de Martin McDonagh sobre una mujer que alquila tres vallas publicitarias para protestar por el abandono de la investigación policial sobre la muerte de su hija, es también favorita a llevarse estatuillas por la actuación de Frances McDormand y Sam Rockwell.

La sátira racial "¡Huye!" --contada por el director debutante Jordan Peele en la forma de una película de horror fantástica-- podría dar igualmente el batacazo y quedarse con el galardón, después de ganar el premio de mejor película y dirección el sábado en los premios Spirit al cine independiente.

"Estoy siguiendo las estadísticas este año, que dicen que Tres anuncios ganará, pero la verdad no tengo idea de quien lo hará y estaré feliz con cualquiera de las tres", escribió Sasha Stone, del sitio especializado Awards Daily.



"Frescura en el aire"



"La forma del agua", nominada en 13 categorías, cuenta la historia de amor entre una mujer de limpieza muda y un humanoide anfibio atrapado en una base ultrasecreta en el Estados Unidos de la Guerra Fría.

Del Toro, nominado en 2007 por "El laberinto del fauno", que se llevó tres Óscars, aunque no el de director, se lo debe llevar sí este año tras ganar el Globo de Oro, el Bafta y el premio del sindicato de directores.

En esa categoría compite también la debutante Greta Gerwig por "Lady Bird", la única directora nominada este año y apenas la quinta en las 90 ediciones de este prestigioso premio.



Entre los Óscar casi cantados está "Coco", la cinta animada de Pixar y Disney inspirada en el Día de Muertos de México; Gary Oldman por su aclamada interpretación como el primer ministro británico Winston Churchill en "Las horas más oscuras"; y Allison Janney por su trabajo en "Yo, Tonya".

Y "Una mujer fantástica" del chileno Sebastián Lelio, protagonizada por la actriz trans Daniela Vega, encabeza las encuestas a mejor cinta en idioma extranjero.

"Me ciento honrada y emocionada", dijo Vega a la AFP en los Spirit. "Es impresionante porque viví otra vida de joven, más oscura, ahora siento la frescura del aire".