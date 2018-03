Balearon el domicilio del presidente de Almirante Brown

Los responsables de la agresión, que no fueron identificados, están siendo buscados por la policía.

El domicilio de Antonio Argento, presidente de Almirante Brown, fue baleado esta madrugada por desconocidos, de acuerdo a lo revelado por fuentes policiales.

Según lo apuntado por voceros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el automóvil particular de la máxima autoridad del club de Isidro Casanova “fue baleado en dos oportunidades” en el barrio de San Justo, partido de La Matanza.

Los responsables de la agresión, que no fueron identificados (ante la falta de cámaras de seguridad en la zona) y están siendo buscados por la policía, también incendiaron “el coche de un vecino”, según comentó la fuente consultada. La mala campaña del equipo que milita en la última colocación del torneo de la Primera B Metropolitana, con serio riesgo de descender a la Primera C, inciden para un malestar general en el hincha mirasol.

El equipo que conduce el DT Eduardo Pizzo está último en las posiciones con apenas 16 unidades, con una racha de cinco derrotas consecutivas.