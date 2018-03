Cístola fue 14º en la segunda fecha del TC Mouras en La Plata 

El piloto Esteban Cístola, del equipo JPG Racing, finalizó ayer 14º en la segunda fecha del TC Mouras que se disputó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. El salteño sufrió la rotura del alar de la carga delantera de su auto durante la final, situación que lo obligó a correr en desventaja con respecto a sus rivales.

Esteban arrancó el fin de semana con la jornada de entrenamientos del viernes. Continuó el sábado con los entrenamientos, siguió con la clasificación en la que se posicionó séptimo, con un registro de tiempo de 1m29s704 y finalizó con la serie en la cual se ubicó quinto.

La final de ayer lo encontró al salteño largando desde el décimo puesto de la grilla. La final fue bastante friccionada desde su inicio. Debido a esto, Cístola sufrió la rotura del alar de la carga delantera del auto, lo cual complicó el correcto funcionamiento de su Ford Falcon, ya que prácticamente no doblaba, ni frenaba.

Pese a esto, el piloto salteño se dedicó a resistir los embates de sus inmediatos perseguidores para no perder más posiciones y tratar de finalizar la carrera.

Si bien no pudo sumar más puestos logró terminar décimo cuarto y seguir adquiriendo experiencia en la categoría nacional. La próxima carrera del TC Mouras será el 18 del corriente mes, también en el Mouras de La Plata.

No fue una fácil final”

Tras completar su segunda presentación en el TC Mouras, Cístola analizó su actuación. “No fue una final fácil, sufrí la rotura del alar de la carga delantera del auto, lo que provocó que el auto no doblara, ni frenara correctamente, eso me complicó mucho para poder avanzar posiciones, pero estoy contento, porque pese a ese inconveniente logré terminar la final. Lo importante es saber que junto al JPG Racing seguiremos trabajando para mejorar y sumar puntos en función del campeonato”, señaló el corredor salteño tras su 14º puesto.