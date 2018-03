Villa Primavera se medirá con Villa Beba (RdF)

Muchas incertidumbre generaron los cruces del Federal C luego de la última fecha.

Las posiciones, los puntos e incluso los goles a favor definieron las posiciones de los clasificados a la siguiente instancia del certamen.

Los únicos dos equipos salteños que tendrán participación este fin de semana serán Villa Primavera y Villa Beba de Rosario de la Frontera que se eliminarán entre sí.

El partido de ida se jugará el domingo en Rosario de la Frontera, mientras que la revancha se disputará el domingo 18 de marzo, muy posiblemente en el estadio Padre Martearena.

Tanto el gallo como el elenco de la ciudad termal fueron segundos en sus respectivas zonas, y por ser los segundos con menos puntos deberán dirimir qué equipo seguirá en carrera en este Federal C.

Al menos estos dos equipos no tendrán parate y el ritmo futbolístico será fundamental para lo que viene.

Una vez que se definan los cruces de repechaje (también Santa Clara de La Quiaca-Río Grande de la Mendieta y Argentino de La Quiaca-Atlético Pampa Blanca) se definirán los cruces de los cuartos de final, que sería por cercanía geográfica.

Cabe destacar que los clasificados a los cuartos de final son: San Antonio, Gimnasia y Tiro de Orán, Sportivo El Carril, River de Embarcación, Deportivo YPF de Joaquín V. González, Boulevard Norte de Catamarca, El Constructor de Jujuy, Racing de La Quiaca, Defensores de Fraile Pintado, Atlético San Pedro de Jujuy, Monterrico San Vicente, Deportivo Marapa de Tucumán, y Graneros de Tucumán.

Se puede decir que el Federal C empezará a entrar en su recta final pero aún queda un largo y duro camino por recorrer, donde cada instancia será una verdadera final.