Doloroso caso de la detenida que perdió a su beba

Andrés Reynoso, el exdefensor oficial del Juzgado Federal de Orán, contó que el caso más doloroso en el que le tocó intervenir fue el de una detenida que tenía una hija enferma y a la que el exjuez Raúl Reynoso le negó la prisión domiciliaria. "La beba tenía un año y murió mientras estaba internada", expresó durante su extenso testimonio de ayer ante el Tribunal Oral Federal.

Contó que la mujer había sido detenida, junto a otras personas durante un procedimiento antidroga realizado por personal de Gendarmería Nacional en la ciudad de Tartagal. "No recuerdo el volumen de la droga que le secuestraron a la señora, pero no era mucha en comparación con otros operativos que se realizan en el norte", aseguró. Dijo que a la imputada la trasladaron al escuadrón de Gendarmería en Orán y que la beba quedó al cuidado de familiares de la detenida.

"El caso es que la chiquita todavía tomaba el pecho y ante la ausencia de la madre se enfermó y la internaron en el hospital de Tartagal", declaró. El defensor señaló que por esta situación le solicitó al magistrado la prisión domiciliaria de la madre, pero se la rechazó. Como la beba no se mejoraba la derivaron al hospital San Vicente de Paúl, en Orán, donde volvió a insistir con el pedido de la domiciliaria para la imputada, argumentando cuestiones humanitarias.

"El doctor Reynoso se mantuvo en la postura de no hacer lugar al requerimiento y solo autorizó que la madre visitara a su hija en el hospital. Lamentablemente la chiquita murió y eso me produjo un gran dolor", expresó. El testigo sostuvo que "estas son las cosas que jamás pude entender del juez. Resulta que con el diagnóstico de una diabetes le otorgó la prisión domiciliaria a Marcos Mástaka, una persona que fue sorprendida con un cargamento de más de sesenta kilos de droga y una cantidad importante de dinero en pesos y dólares, y le negó el mismo beneficio a una madre que estaba con su hijita en grave estado".

En los mismos términos el defensor recordó el caso del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, a quien el exjuez Raúl Reynoso lo liberó pese a estar sospechado del tráfico de cocaína y el contrabando de precursores químicos en gran escala.

Reynoso realizó tres pedidos

El exjuez Reynoso demostró, una vez más, que está dispuesto a recurrir a cualquier artilugio para demostrar su inocencia. Con el argumento de que la suya es una causa armada, ayer efectuó 3 planteos al tribunal.

1) Solicitó la presencia del juez de la Corte de Justicia de Salta Abel Cornejo, a raíz de unas declaraciones que el magistrado realizó a la prensa con relación a su situación procesal. 2) Pidió de nuevo la comparecencia de la testigo Roxana Rivas Vázquez para que aclare los términos de unas grabaciones. 3) Requirió la nulidad de las declaraciones de Eliseo Mario Nieves y su hermano Ninfa Nieves por considerar que a ambos declararon como testigo y que lo hicieron en forma conjunta, en un solo acto. “Esto es increíble, los testigos tienen que declarar por separado, y por lo tanto pido la nulidad de esta prueba”, dijo. Expresó que “esta es una prueba más que evidente que esta causa está armada, como lo vengo sosteniendo desde el primer momento”.

Respecto a lo de Cornejo, el fiscal Carlos Amad consideró que el testimonio del juez no es útil a los fines del proceso. Lo mismo opinó respecto a Rivas Vázquez, quien ya declaró como testigo. “Lo que yo pediría es que escuchemos esas grabaciones, y si son útiles no tengo problema en que la testigo vuelva a declarar”, indicó

El representante del Ministerio Público descargó toda su artillería legal cuando analizó el tercer punto en cuestión. “Le quiero aclarar al imputado Reynoso que lo de los hermanos Nieves no son testimoniales, sino denuncias”, dijo. Y remarcó: “No es lo mismo una testimonial que una denuncia, señor Reynoso y por lo tanto está errado en su planteo”, sentenció. Amad señaló que “estas personas se presentaron espontáneamente ante el juzgado para denunciar los pedidos de coima que le hicieron dos abogados”.

En su denuncia del 24 de noviembre de 2015 Eliseo Nieves involucró a los abogados María Elena Esper y René Gómez. Lo propio hizo en ese mismo su hermano Ninfa. Con este incidente finalizó la audiencia de ayer.