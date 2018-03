El expresidente de la UIA quedó detenido por la causa de la mina de Río Turbio

Según consigna el diario Clarín, Juan Carlos Lascurain, uno de los industriales que más apoyó al kirchnerismo y presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) durante ese período, se entregó hoy ante el juez Luis Rodríguez por una obra de la mina de Río Turbio que fue pagada y nunca fue terminada.

Luego de conocerse su disposición a entregarse y antes de que se librara la orden de captura, Lascurain fue buscado por una delegación de la Policía Federal, según informaron fuentes judiciales.

Lascurain es el primer empresario importante en tener prisión preventiva en la era macrista. Es, además, el presidente de la empresa Fainser que debía haber hecho una ruta en Río Turbio que "no se construyó". Lascurain fue presidente de la UIA entre el 2008 y el 2010. Mantuvo una relación fluida con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, con el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada y con el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, entre otros. Tenía un discurso económico desarrollista y apoyó a kirchnerismo. Luego preside la asociación de empresarios metalúrgicos ADIRA.

Se trata de los 7 kilómetros del trazado de la "Avenida de los Mineros" en Río Turbio. Por la misma causa, el juez federal Rodríguez también detuvo anoche al intendente de esa ciudad, Atanasio Pérez Osuna, y al legislador kirchnerista Matías Mazú.

El fiscal Carlos Stornelli había pedido la detención de estos tres imputados que "querían cobrar un anticipo de 50 millones de pesos" por una obra de 500 millones que nunca se inició.

En esta causa, conexa a la principal por los desvíos de la mina de Río Turbio por la que está detenido el ex ministro de Planificación Julio de Vido, se investiga la obra de determinación de precios la Avenida de los Mineros.

Es un camino que une la rotonda de ingreso a la localidad de Río Turbio con la localidad de 28 de Noviembre.

La denuncia por esta obra había sido radicada por el interventor de YCRT, Omar Zeidán, quien le apuntó a la empresa constructora Fainser S.A., encargada de la obra, que tiene como apoderada a Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner

La Policía Federal detuvo el lunes a la noche en el centro porteño al intendente kirchnerista de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, luego que el juez federal Rodríguez ordenara su captura preventiva en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en las obras de remodelación de la mina de carbón de esa localidad santacruceña, informaron a Télam fuentes judiciales.

Pérez Osuna, que fue detenido en un hotel de la calle Montevideo al 300, en la Ciudad de Buenos Aires, es ex interventor de los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), y su captura fue pedida por una causa conexa a la principal en la que se investiga el trazado de una avenida de 7 kilómetros que no se habría terminado y que tenía un presupuesto estipulado de casi 500 millones de pesos.

El juez Rodríguez ordenó también la prisión preventiva del ex coordinador general de YCRT Miguel Ángel Larregina y del diputado provincial del Frente para la Victoria Matías Mazú, según informaron fuentes judiciales.