¿Qué deben hacer los varones el #8M?

El lugar que deben ocupar los varones en el marco del Paro Internacional de Mujeres (PIM) es un debate que circula hace unos días en las redes, fundamentalmente impulsado por ellos, pero no llevó tiempo en las asambleas preparatorias del 8M, donde la posición fue unánime: es una acción de mujeres y trans.

"¿Qué harán los varones?", preguntó una participante de una asamblea de mujeres en una empresa, a lo que otra respondió: "No me importa, nosotras llevamos meses preparando este paro, hacemos un encuentro anual hace años para "deconstruirnos", que ellos vean qué hacen", y la discusión se cerró.

La activista feminista Lía Ghara señaló hoy que la expectativa de las organizadoras del 8M en el Día internacional de la Mujer es que los hombres "se animen a participar de una manera diferente; ceder el protagonismo, cambiar los roles y cuestionarlos", sin estar presentes en las calles.

Ghara, integrante de la cooperativa "Manifiesta", instó a que cambien sus rutinas habituales "tomando un rol activo en las tareas de la casa, cuidando a los niños o haciéndose cargo, por ejemplo, de reemplazar a las colegas en el ámbito laboral, tratando de garantizar la asistencia de las compañeras".

"No sé si es tan estricto (que los hombres no asistan), lo que se intenta lograr a través del feminismo no es una bajada dura, no es una expulsión, sino construir puentes y construir colectivamente", afirmó Ghara.

Asimismo, afirmó que "es un desafío empezar a correr el eje que está puesto sobre lo que hacen los varones y ponerlo en la potencia que existe en el movimiento de mujeres", porque el colectivo feminista demostró que las mujeres pueden construir consensos enormes, que se animan a un paro general, a correr los ejes y a cuestionar.

Sin embargo, en las redes el tema, bajo la consigna "Soy hombre, ¿qué hago el 8M?", se instaló como debate hace días promovido en la mayoría de los casos por los varones.

En algunos flyers, ninguno oficial de la organización del 8M ni de #NiUnaMenos, sugirieron una serie de puntos: si sos varón juntate con tus amigos y charlen el tema; si sos papá cuida a tus hijxs, si no tenés, ofrecete como niñero; si sos jefe, dejá que la mujeres paren; si sos docente, no pases lista; si vas a la concentración, quedate en las filas de atrás y no ordenes ni dirijas.

Algunos varones defendieron la posición de no marchar ni parar, y promovieron, por ejemplo encuentros para hablar sobre la temática, tal es el caso de la Asamblea de Maricas y Bisexuales que convocó a un encuentro a partir de las 17 para debatir: "¿Por qué somos tan misóginos?".

Fuente Télam