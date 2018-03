Asesinaron a una adolescente embarazada en una fiesta en Santiago del Estero

Una adolescente de 15 años, que estaba embarazada de cuatro meses, murió con signos de haber sido estrangulada durante una reunión en la que se habrían consumido alcohol y drogas, y que tuvo lugar en una vivienda de la ciudad santiagueña de La Banda.

A raíz del hecho, se inició una minuciosa investigación para esclarecer el crimen ocurrido en el Barrio Villa Rojas, de La Banda a cargo de la Fiscalía bandeña, representada por María del Pilar Gallo, junto con los efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos.

El trágico episodio sucedido este martes se conoció a partir de que cerca de las 5:30 el operador de una empresa de remises solicitó una ambulancia para una casa de calle Virrey Liniers y Perito Moreno, ya que dentro de la vivienda había una menor con convulsiones. Según publica el diario El Liberal, una la ambulancia arribó al lugar y los profesional de la salud encontraron a la joven tendida sobre una cama, inconsciente y expulsando una sustancia blanca y sangre por la boca.

Rápidamente, la adolescente fue trasladada al Centro de Salud Banda, donde ingresó ya sin signos vitales.

Lesiones en el cuello

La menor fue identificada como Mirta Liliana More Aguirre, de 15 años, con domicilio legal en el Barrio Parque Sur, quien se encontraba en compañía de su novio, Lautaro Damián Nievas, de 16, el cual presentaba lesiones en una mano.

Los profesionales trataron de reanimarla, pero nada pudieron hacer por la víctima que ya estaba sin vida. Fue entonces cuando los galenos advirtieron que el cuerpo de la menor presentaba lesiones en el cuello y en distintas partes del cuerpo, por lo que dieron parte a la policía.

Los efectivos informaron a la fiscal Gallo, quien rápidamente acudió al lugar para iniciar la investigación. Mientras el cadáver de la víctima era trasladado a la morgue judicial para ser sometido a autopsia, los investigadores y la fiscal se desplazaron hasta la casa donde había estado la víctima.

Allí se entrevistaron con el propietario de la vivienda, de apellido Beltrán, quien reveló que la menor se desplomó cuando estaban reunidos consumiendo alcohol y drogas.

Ante el crudo relato de Beltrán, la fiscal solicitó que todos los que estaban presentes participando de la "reunión" sean aprehendidos, entre ellos el novio de la víctima, su padre, su tío, el dueño de casa, Nicolás (hijo de Beltrán), su novia y otro joven de 22 años.

En la escena también trabajó personal de Criminalística para hacer levantamiento de restos de sustancias halladas en la casa, también de bebidas, celulares, prendas de vestir, y otros elementos que sirvan para establecer el trágico episodio que tiene conmocionada a la ciudad de La Banda.

Por su parte, Mirta Monserrat Aguirre, madre de la menor, señaló: Lo único que me dijeron es que convulsionó y que antes había estado tomando vino. Eso me contó uno de sus hermanos mellizos que estaban ahí con ella". "Ella venía muy poco, casi siempre cuando peleaba con una cuñada (hermanastra de su novio). Pero estaba unos días y volvía otra vez", indicó.

Hizo referencia a que trató de ayudar a su hija a salir de las adicciones, pero que por ese motivo la menor dejó la casa. "A los 14 años, cuando nos enteramos que ella consumía, la interné para que se rehabilite, pero no terminó el tratamiento.

Salió y se puso de novia con este chico que también consumía", afirmó. La mujer pidió por justicia para la adolescente y dijo: "Que el que le hizo eso a mi hija pague".