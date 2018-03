Cristian Castilla: “Ahora vamos por otro objetivo”

Los triunfos sobre Rivadavia y La Calera en el cierre de la fase inicial en la Liga A2 de vóley para Central Norte significaron mucho más que la clasificación y el segundo puesto en la tabla, porque los jugadores no se conforman y ahora van por nuevos objetivos, según dijo ayer a El Tribuno el armador Cristian Castilla.

Ahora el cuervo se prepara para enfrentar a otros duros conjuntos, en uno de los tres cuadrangulares que llevará a ocho equipos a la fase previa a semifinales. Los salteños viajarán a Buenos Aires, más precisamente a la cancha de San Lorenzo de Almagro, donde tendrán partidos desde el viernes 16 al domingo 18, ante el ciclón, Paracao Tucumán de Gimnasia.

Nacido en Salta pero con último paso por Universidad de La Plata, Castilla estuvo en contacto con El Tribuno, donde contó cómo se siente el plantel y el momento que les toca vivir.

“Estamos cargados físicamente, ya que hay jugadores con algunos dolores por la fase inicial, pero tenemos la fuerza y el entusiasmo para llegar de la mejor manera al cuadrangular”.

Sobre los rivales, el armador del cuervo dijo: “Estamos pensando en cada uno de los equipos que nos va a tocar y conocemos con quienes jugamos. Sabemos que San Lorenzo es un rival duro, pero todo se puede lograr porque estamos jugando muy bien. Hay que pensar que nosotros somos un rival duro para cualquiera”.

“Particularmente -añadió-, creo que el equipo necesitaba este pasito que dimos ahora. Anímicamente estamos todos muy bien, contentos por lo que vamos a jugar y sabemos que estas instancias no se presentan siempre”.

El cuervo fue uno de los grandes animadores en la fase previa y se mostró un equipo duro tanto de local como visitante. Castilla sostuvo que “en un primer momento, el objetivo era la clasificación, porque nos vamos poniendo objetivos a corto paso. Cumplimos uno, ahora vamos por más. Se siente que el equipo quiere más, algo importante, estamos para eso; además, porque es un lindo grupo y eso es fundamental, ya que no siempre se consigue”.

El diálogo con el armador se dio justo en el día del aniversario 97 del club azabache, una fecha muy especial para el pueblo cuervo y desde lo deportivo, el vóley es hoy la disciplina que mejor representa a Central.

“Estamos muy contentos donde estamos, pero nosotros no festejamos porque queremos más, se nota en el compromiso de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, pero vamos a festejar más adelante. En lo personal estoy muy contento de ser uno de los pocos salteños en formar parte de este plantel y feliz porque hay gente que trabaja duro para que el vóley de Salta esté más arriba”.

“Central tiene una dirigencia impecable y cuerpo técnico a la altura. Me siento pleno de poder vivir esto y es la primera vez que lo voy a hacer”, cerró.



La programación de encuentros



Día Fecha Hora Local Visitante

Viernes 16/3 19.30 Central Norte Paracao

Viernes 16/3 21.30 San Lorenzo Tucumán de Gimnasia

Sábado 17/3 19 Central Norte Tucumán de Gimnasia

Sábado 17/3 21 San Lorenzo Paracao

Domingo 18/3 19 Paracao Tucumán de Gimnasia

Domingo 18/3 21 San Lorenzo Central Norte

Estadio: San Lorenzo de Almagro.