San Lorenzo cumple años en La Fortaleza de Lanús 

San Lorenzo celebra hoy su cumpleaños número 110 con una visita a Lanús en La Fortaleza, un reducto que no le trae buenas sensaciones y en el que no vence hace más de trece años. Jugarán desde las 20, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de TNT Sports.

El equipo de Claudio Biaggio tiene la misión de acabar con una larga racha adversaria en el estadio Néstor Díaz Pérez para regalarle a sus hinchas un motivo de alegría en el aniversario de la institución.

Es que San Lorenzo no gana en esa cancha desde el 4 de diciembre de 2004, cuando se impuso 3 a 2 por la 18va. fecha del torneo Apertura con goles de Leandro Romagnoli y el “Látigo” Hernán Peirone (2).

Desde entonces, Lanús hilvanó una racha de nueve victorias y dos empates, sin contar la eliminación que le propinó en los cuartos de final de la Copa Libertadores pasada cuando lo sacó por penales luego de vencerlo 2 a 0 en el tiempo reglamentario de la revancha.

La contundente estadística reciente no alcanza sin embargo a torcer la tendencia del historial general en Primera División, que San Lorenzo domina con un parcial de 52 triunfos, 33 empates y 40 derrotas.

El ciclón, con 36 puntos y a 11 de Boca, está obligado a sumar además para no perder terreno en la pelea por clasificar a la Libertadores 2019. Después de terminar el año pasado como escolta del líder Boca (47), se alejó de la punta por una racha de dos victorias, tres empates y dos derrotas. Y el miércoles próximo visitará a Independiente en un partido postergado.

Probables formaciones

Lanús: Esteban Andrada; Gabriel Carrasco, Marcelo Herrera, Rolando García Guerreño y Darío Cáceres; Tomás Belmonte, Iván Marcone y Nicolás Pasquini; Lautaro Acosta, Bruno Vides y Gonzalo Di Renzo o Marcelino Moreno. DT: Ezequiel Carboni.

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Marcos Angeleri o Paulo Díaz, Fabricio Coloccini, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Moyano, Robert Piris Da Motta y Nahuel Barrios; Leandro Romagnoli; Nicolás Reniero y Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.



Árbitro: Hernán Mastrángelo - Estadio: Lanús - Hora de inicio: 20.00 - TV: TNT Sports.