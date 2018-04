Zuckerberg visitó a legisladores antes de audiencia pública

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, llegó al Capitolio en Washington, para reunirse con el senador Bill Nelson de Florida, uno de los líderes de la Comisión de Comercio del Senado, ante la cual testificará esta semana sobre la recolección inapropiada de datos de usuarios de la red social por parte de una empresa británica asesora de campañas políticas.

Mark Zuckerberg, el fundador y director ejecutivo de Facebook, visitó ayer a varios legisladores en el Capitolio en encuentros calificados por su empresa como “de cortesía”, en la víspera de dos días de testimonio público ante comisiones del Congreso estadounidense.

El ejecutivo de 33 años declarará el martes y miércoles sobre el papel de Facebook y su influencia en la sociedad tras conocerse que los datos personales de al menos 87 millones de usuarios fueron inapropiadamente recolectados por Cambridge Analytica, una consultora de asesoría política británica.

Guiño desde el sector político

El senador demócrata por Florida, Bill Nelson, y miembro de alto rango de la Comisión de Comercio del Senado, dijo que Zuckerberg está “seriamente” trabajando para solucionar el problema. “Sabe que si no lo hace habrá regulaciones”, dijo Nelson tras reunirse con Zuckerberg por poco más de una hora.

“Creo que es sincero y quiere cambiar las cosas donde cree que se han cometido errores. Hablamos del futuro y de cómo su plataforma, de hecho las redes sociales pueden ser usadas para socavar las instituciones de nuestros países”, indicó el senador, quien opina que si no se controla el mal uso de las redes sociales: “Nadie va a tener privacidad nunca más”.

El senador Nelson dijo que entre los temas que hablaron estuvo Rusia y el uso de las redes sociales en las pasadas elecciones. “Traté de sugerirle lo que se puede hacer usando las redes sociales en el futuro, pero también que adversarios como Vladimir Putin no nos pueden vencer militarmente, pero pueden haberlo en el campo cibernético”, señaló.

El demócrata por Florida dijo todavía es escéptico de una solución a las violaciones de privacidad en Facebook, pero cree que Zuckerberg lo está intentando.