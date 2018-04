Tras el fallo de la Corte, ya hay chicos que estudian religión a contraturno

Aún no dieron a conocer cuántos harán la materia.La ministra de Educación expuso en Diputados.

En las escuelas primarias públicas ya se dicta educación religiosa a contraturno, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que prohibió que esta materia se imparta como parte de la currícula, señaló ayer la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo. La funcionaria no especificó la cantidad de alumnos que asisten a estas clases y dijo que las instituciones siguen recibiendo los pedidos formales que deben presentar los padres que quieren que sus hijos reciban contenidos religiosos.

Berruezo habló sobre el tema con los medios antes de ingresar a la Cámara de Diputados, donde dio un informe de su gestión.

"Los docentes de religión ya tienen en algunas escuelas los alumnos inscriptos, que son los que los papás lo solicitaron, de acuerdo a la Constitución. No tenemos el total todavía, porque no todas las escuelas terminaron de recibir los pedidos", comentó la funcionaria y agregó: "Hay escuelas que tienen 20 chicos, otras 100 chicos, depende los grados y las instituciones". Sobre este punto, el diputado Santiago Godoy ironizó: "Los padres no dejan a los chicos en contraturno".

Berruezo, por otra parte, adujo que se dedicaban "solo dos horas" semanales a la materia y que ahora son ocupadas de acuerdo al proyecto institucional de cada establecimiento, para aprender lengua, matemática o lo que la haya decidido según su necesidad pedagógica.

Sobre la situación laboral de los 610 maestros de religión, Berruezo reafirmó algo que ya venía diciendo: que ninguno de estos docentes va a ser dado de baja. La respuesta tranquilizó a algunos legisladores, que mostraron interés en el tema.

“Son 610 los maestros, de los cuales 142 eran titulares; esos docentes están armando los grupos de alumnos a medida que reciben las solicitudes de los papás. Algunos -maestros- manifestaron que hay directivos de escuelas que le habían solicitado un apoyo administrativo; si es que ellos están de acuerdo lo pueden hacer solo elaborando el proyecto con la educación religiosa”, detalló.

Con respecto a la polémica por la participación de las escuelas en fiestas patronales de los pueblos, la ministra Berruezo señaló que estas están contempladas en el calendario escolar. Enseguida, el diputado Andrés Suriani planteó su preocupación sobre qué va a pasar con las visitas de los alumnos a la Catedral en la época del Milagro y preguntó si el Milagrito (celebración a la que asisten niños en septiembre) va a continuar. Sobre este tema, la titular de la cartera educativa respondió: “Nosotros ni obligamos ni prohibimos. Se entendió muchas veces que la educación religiosa era una obligación y no es así; con las fiestas patronales y el Milagro vamos a trabajar de la misma manera como cuando los chicos participaban masivamente, los que no participen se quedan en la escuela”.

En su exposición en Diputados también acotó que los alumnos que asistan a contraturno a religión cuentan con la cobertura del seguro de salud en caso de accidentes y los docentes, con la ART.

Gabinetes

La falta de gabinetes interdisciplinarios en las escuelas que atiendan problemáticas como adicciones y violencia, entre otras, también se planteó en la Cámara de Diputados. Al respecto, Analía Berruezo hizo hincapié en que estos equipos (conformados por psicólogos, psicopedagogos y demás profesionales) son de “orientación” para el sostén de las trayectorias escolares y no para el tratamiento individual.

Dijo que cada equipo está conformado por tres profesionales que atienden dos establecimientos, por la mañana y por la tarde. El reclamo de más gabinetes es una constante en la actualidad.

Idas y vueltas por la educación sexual

La instrumentación plena de la educación sexual en las escuelas sigue siendo un clamor. Mientras por la mañana, la ministra Analía Berruezo habló de un “error” de los medios de comunicación al difundir que educación sexual se incorporaría como una materia, descartando de plano esta posibilidad, horas después el gobernador Juan Manuel Urtubey señaló en el programa “El diario de Mariana”, que emite canal 13, que la educación sexual debe ser una materia.

“Una disciplina o una materia de educación sexual no va a solucionar los problemas”, sostuvo Berruezo, instando a trabajar de forma conjunta a los ministerios de Salud, de la Primera Infancia y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.

Urtubey, por su parte, señaló que “el grave problema que tenemos en la Argentina es que la educación sexual está dentro de la currícula educativa, pero no como una materia individual. Nosotros venimos planteando desde la provincia, porque la currícula educativa se fija a nivel federal, que la pongamos como materia. Que no sea un puchito en cada lado sino que hagamos la materia educación sexual”.

El diputado Claudio del Plá abrió el debate sobre la educación sexual pero fue un tema que se retomó en varias oportunidades durante la exposición de la titular de la cartera educativa. La funcionaria mencionó que hubo 81 mil docentes capacitados en educación sexual integral (ESI) en todos los niveles y modalidades.

Poco sobre infraestructura

Sobre el estado edilicio de las escuelas salteñas se habló muy por encima. Después de la exposición de la ministra Analía Berruezo ante diputados, El Tribuno le consultó a la arquitecta Carolina Martínez, de Infraestructura Escolar, sobre la situación de las escuelas inundadas en el norte provincial, donde aún hay tres sin empezar las clases. “Ya se pasó a Obras Públicas que tiene incumbencia para las refacciones y obras en edificios públicos, en este caso escolares. Ellos iban a hacer un cronograma con las demandas específicas”, manifestó Martínez.

Prosiguió: “Casi todas son escuelas rurales, la mayoría tiene pozos cloacales, todas están con sarro por el tiempo en que estuvieron bajo el agua”, pero en líneas generales dijo que se trata de trabajos menores.

Para estas obras, agregó, desde hace tres semanas los establecimientos empezaron a recibir un fondo de 100 mil pesos, además del monto para acondicionamiento que recibieron al comienzo de clases.

Sobre las tres que aún no pueden comenzar, señaló que hay situaciones en las que la comunidad no quiere volver al lugar.

Analía Berruezo señaló que en la actualidad existen 21 escuelas rancho, de las cuales está planificado erradicar cuatro para el 2018, con una inversión de $67 millones de pesos. Además, explicó que en algunos casos es muy difícil resolver el tema de otras escuelas rancho, ya que se encuentran en propiedad privada, por lo que necesitarían de una expropiación previa.