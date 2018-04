En vivo. Zuckerberg declara en el Congreso. Acá está todo lo que necesitas saber

El CEO de la red social más cuestionada del momento fue interrogado por horas. Sin ser un orador público natural no supo eludir algunas preguntas que lo incomodaron.

Hoy, el CEO de Facebook testificó frente a una rara audiencia del comité conjunto del Senado de los Estados Unidos. El tema: los crecientes escándalos de Facebook, que incluyen la apropiación indebida de datos de perfil de hasta 87 millones de usuarios por parte de Cambridge Analytica y el uso de la plataforma por parte de Rusia para difundir propaganda y desinformación.

Había mucho en juego, y un gran paso en falso tenía el potencial de reproducirse hasta la saciedad en las noticias del cable y definir la imagen pública de Zuckerberg y Facebook durante años. (Recuerden cuando, en una notoria entrevista de 2010 en el escenario, el ejecutivo se puso tan nervioso y sudoroso que tuvo que quitarse la sudadera con capucha).

El CEO de 33 años no es un orador público natural, y se mantuvo fiel a los puntos de discusión con una entrega algo robótica. La nueva visión más amplia de Facebook de sus responsabilidades se mencionaba constantemente, mientras que sus frecuentes referencias al inicio de Facebook en su dormitorio compartían chistes de algunos senadores.

Pero logró básicamente quedarse en el mensaje a lo largo de la audiencia de cinco horas. Facebook lo lamenta mucho, cometió un ‘gran error‘, está realizando cambios importantes de forma proactiva para evitar que esto vuelva a suceder, y así sucesivamente. Sus comentarios se hicieron eco de lo que él y otros ejecutivos habían repetido en numerosas publicaciones de blog y entrevistas de prensa durante la última semana, y muestra cómo Facebook ha logrado mantenerse al margen de las preguntas de los legisladores.

Los intentos de senadores republicanos de alto perfil como Ted Cruz para resaltar el sesgo de izquierda percibido en la compañía no lograron provocar una reacción dañina por parte de Zuckerberg. Y el analfabetismo tecnológico de muchos senadores estaba en exhibición dolorosa, con Zuckerberg teniendo que explicar en varias ocasiones los conceptos básicos y las características de Facebook, explicó al menos tres veces, por ejemplo, que Facebook no vende datos de los usuarios.

Cuando se trató de preguntas más difíciles de parte de senadores con conocimientos de tecnología, que hicieron preguntas sobre la confianza, las posibles violaciones de la orden del regulador y las conversaciones dentro de la empresa, las respuestas de Zuckerberg fueron menos satisfactorias. Pero con cada senador solo permitió cinco minutos, nunca fue empujado tan lejos como pudo haber estado.

El asediado ejecutivo no está fuera del asiento caliente por el momento. El miércoles, aparecerá de nuevo ante el Congreso, esta vez frente a un comité de la Cámara. Esa audiencia podría funcionar fácilmente tanto como la aventura del martes, si no más.

Aquí están las noticias clave de la audiencia del Senado del martes:

Los empleados de Facebook han sido entrevistados por la oficina del abogado especial. Mark Zuckerberg reveló que empleados no especificados de su compañía habían sido entrevistados como parte de la investigación de Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. (El propio Zuckerberg no ha sido entrevistado)

Facebook fue acusado de violar una orden de la Comisión Federal de Comercio de 2011, que Zuckerberg negó. La orden estipuló cómo Facebook debe proteger los datos del usuario y obtener el consentimiento antes de que se comparta, y los senadores sugirieron que el escándalo de Cambridge Analytica significa que Facebook falló en eso. Defensa (insatisfactoria) de Zuckerberg: los usuarios técnicamente consintieron en ello, incluso si los sistemas que Facebook había construido eran claramente defectuosos. ‘Le explicamos a la gente cómo funcionaba y ellos lo aceptaron‘, dijo.

Facebook ha considerado ofrecer una opción de suscripción sin publicidad para los usuarios. ‘En general, creemos que el modelo publicitario es el adecuado para nosotros‘, dijo Zuckerberg. ‘Ciertamente, consideramos ideas como esa ... [es] razonable pensar‘. Dijo, sin embargo, que siempre habría una ‘versión‘ de Facebook gratuita.

Zuckerberg reconoció que la mayoría de los usuarios no leen los términos de servicio de la red social antes de registrarse. Los gigantescos documentos legales que se supone que los nuevos usuarios deben aceptar surgieron varias veces durante la audiencia. ‘Me imagino que probablemente la mayoría de las personas no lo lean todo, pero todos tienen la oportunidad y lo consienten‘, dijo.

Facebook no tiene un ‘conocimiento específico‘ de Rusia o China raspando datos y creando perfiles en los usuarios. Zuckerberg dijo que Facebook todavía estaba investigando el escándalo de Cambridge Analytica y quién más había recopilado los datos de los usuarios, pero ‘no creo que sentarse aquí hoy tengamos conocimiento específico de otros esfuerzos de estos estados nación‘.

Zuckerberg fue interrogado sobre el sesgo político percibido de Facebook. El senador Ted Cruz, el republicano de Texas, describió lo que llamó un ‘patrón generalizado de parcialidad y censura política‘ -desde el cierre de las páginas derechistas hasta lo que dijo era una supresión de las noticias conservadoras- y golpeó al CEO con múltiples preguntas principales. Pero el CEO manejó el intercambio razonablemente bien, manteniendo el suyo.

Zuckerberg se negó a decir en qué hotel se hospedaba. En un intercambio incómodo, el senador demócrata Dick Durbin de Illinois le preguntó al CEO en qué hotel se hospedaba, una pregunta que Zuckerberg se negó a responder. ‘Creo que eso es todo. sobre ‘, le dijo Durbin a Zuckerberg. ’Su derecho a la privacidad, los límites de su derecho a la privacidad y cuánto regalaría en la América moderna’.