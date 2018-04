Los socios de Club El Tribuno disfrutaron de Rampage: Devastación

Chicos y grandes se citaron para ver al actor mejor pago de Hollywood: Dwayne “Ther Rock” Johnson.

Anoche se hizo la avant premiere del filme Rampage: Devastación, especialmente destinado a los beneficiarios de la tarjeta de El Tribuno. La proyección fue en el Hoyts Cinema del Nuevo NOA Shopping, adonde asistió más de un centenar de personas.

En especial, los que más poblaron las butacas fueron los niños. Es que se trata de un filme especialmente dirigido a ellos y a su imaginación.

Habla del primatólogo Davis Okoye, que protagonizado por Dwayne Johnson, es un experto en primates y un hombre que se mantiene a distancia de la gente y sus conflictos. Sin embargo, tiene un vínculo entrañable con “George”, un gorila albino, de los gigantescos primates conocidos como “espaldas plateada”. George, en especial es extraordinariamente inteligente. Y Okoye lo ha cuidado desde que nació.

Pero como se necesita la serpiente en el Paraíso para que la historia se eche a andar, en el filme un experimento genético se sale de control. No se sabe muy bien de qué se trata, pero provoca que George mute del simio gentil que tanto cariño le dedicó Okoye, a una criatura furiosa y además de proporciones monstruosas.

Para acabar de empeorar la situación, se descubre que el gorila albino no es el único caso de mutación espontánea y monstruosa: hay más animales que sufrieron alteraciones similares.

Como era de esperarse, los nuevos depredadores gigantes comienzan a destruir las ciudades que están a su paso (Estados Unidos), mostrándose resistentes a las armas más sofisticadas con que buscan apalearlas.

Más comprometido con la vida, Okoye busca un antídoto. Para lograrlo suma a una ingeniera desacreditada. Juntos enfrentarán a las bestias, en una lucha en constante cambio. No solo para evitar una catástrofe mundial, sino también para salvar al amigo George.

Hasta aquí hay un despliegue de efectos especiales que se asientan en la capacidad para la acción que tiene el exfutbolista y luchador Dwayne Johnson, conocido como “The Rock”. Nacido en el Área de la Bahía de San Francisco, California, Johnson vivió parte de su infancia en los suburbios de Auckland, Nueva Zelanda, y luego en los suburbios de New Haven, Connecticut, pero su madre, Ata Fitisemanu Maivia, provenía de una estirpe aristocrática; por eso el rey de Samoa, Malietoa Tanumafili II, otorgó a Johnson el título nobiliario de “Seiuli” durante su visita al país en 2004. Después de su aparición en el programa Saturday Night Live, varios estudios le propusieron entrar sus sets y así participó como invitado en series como “Star Trek” o “That ’70s Show”. Su primera aparición cinematográfica fue en “The Mummy Returns” y su estelar con la precuela “El Rey Escorpión”. Actualmente Dwayne “The Rock” Johnson se ha convertido en el actor mejor pagado de Hollywood.

¿Vamos a ver más pelis?

El Club El Tribuno convocó ayer a un público que llenó la sala del Hoyts. Y así llegaron Javier Torres Álvarez junto a su pareja, Florencia Sánchez, que por segunda vez hicieron uso de su tarjeta de socios para ver una avant premier. “Nos parece excelente la propuesta del Club El Tribuno y vamos a estar atentos a una oferta similar. Apenas nos enteramos, vimos el trailer de la peli y ¡aquí estamos!”, dicen.