Rusia responde a EEUU: "El ataque a Siria tendrá consecuencias"

El embajador de Rusia en EEUU, Anatoly Antonov, se pronunció la noche de este viernes sobre el ataque de Estados Unidos y sus aliados Reino Unido y Francia a Siria. En un breve comunicado en Facebook advirtió que la acción militar "no se quedará sin consecuencias"

"Los peores presagios se han cumplido. No han escuchado nuestras advertencias. Nos vuelven a amenazar. Habíamos advertido de que estas acciones no se quedarán sin consecuencias. Toda la responsabilidad recae en Washington, Londres y París", dijo Antónov en la declaración oficial difundida por su embajada

Statement by the Ambassador Antonov on the strikes on #Syria:

A pre-designed scenario is being implemented. Again, we are being threatened. We warned that such actions will not be left without consequences.

