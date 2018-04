Capitanes de un solo sueño, ser finalistas

Se juega el partido de vuelta de las semifinales del Federal C entre Villa Primavera y San Antonio. Un encuentro a todo o nada en busca de la final que tendrá nuevamente al estadio Martearena como escenario.

Los capitanes de ambos equipos, Mauricio Pegini, por el lado de San Antonio y Juan Pablo Mamaní, por el lado de Villa Primavera, vivieron una previo diferente en las instalaciones de El Tribuno.

“Si lo veo a Mamaní en el área voy a hacer que se me escape unita así se emociona”, tiró Pegini. “Si tengo que subir e ir fuerte voy a ir a chocar”, contestó “Pancita” Mamaní.

Ambos viven una previa intensa y para el arquero azulgrana, será clave la concentración: “La semana sirvió para pulir todo a lo máximo, estamos en una instancia donde si te equivocás, te quedás de vuelta. En lo personal, voy a tratar de darle la mayor seguridad al equipo”, sostuvo Pegini.

Para Mamaní será especial ya que no estuvo en el partido de ida por una suspención: “Se sufre más en la tribuna que adentro, eso me di cuenta el domingo. Me preparé mucho para este partido, quedan noventa minutos, queda mucho, ellos sacaron una ventaja pero eso no dice nada. No tenemos que desesperarnos, hay que estar tranquilos, jugar y demostrar. Tratar de convertir un gol antes que ellos para emparejar las cosas”, marcó el capitán del gallo.

“Hubiera sido lo ideal que no me conviertan en el primer partido pero Primavera tiene jugadores importantes arriba que te crean situaciones pero sacamos una ventaja al fin, yo de mi parte entreno al máximo para llegar de la mejor manera. Se que si no me convierten llegamos a la final”, subrayó Pegini, quien además agregó que pese a la ausencia del emblema del equipo como Mario Campo, el equipo tiene con que salir adelante: “Ya son jugadores bastantes grandes, saben lo que nos estamos jugando, perdimos un jugador bastante importante dentro y fuera de la cancha como Campos, hay que dar vuelta la página, lo hicimos bien la semana pasada. Estoy desde atrás, lo miro desde otra perspectiva al partido, tenemos que estar ordenados, marcando de cerca creo que a ellos les va a costar muchísimo crear situaciones, priorizar el orden y la actitud no se negocia. Un grito y una puteada bien dada sirve para despertarlos”.

Por su parte Mamaní, remarcó que pese a su ausencia el domingo pasado, el equipo respondió y ahora no puede fallar de local. “Somos un equipo, el compañeros que jugó en mi cuenta lo hizo de la mejor manera, ahora me toca estar a mí y a ponerse las pilas esperando el domingo”.

La presencia de ambos será importante e incluso se podría decir que habrá un duelo aparte en el área de San Antonio en alguna pelota parada ya que Pegini será el encargado de custodiar su arco en la subida de Mamaní quien ya tiene varios goles por esa vía.

“Sabemos que ellos tienen gente peligrosa, el juego aéreo es el fuerte de Villa Primavera y bueno ahora se va a sumar uno más que no estuvo en el primer partido (Juan Pablo Mamaní), yo creo que si tengo una tarde de cortar bastantes centros, ellos se le va a hacer difícil en pelotas áreas y espero que sea una tarde redonda y obstruirle la forma de ataque a ellos. por ahí si Mamaní pasa por cerca mío, tratar de que se me escape algo para que pueda salir del partido, seguramente se me va a reir, ojalá que no sea su día”, se refirió Pegini en referencia a Juan Pablo Mamaní, quien respondió: “Es un gran arquero el Rulo (Por Pegini), lo conozco desde hace bastante, estos partidos se juegan con mucho temperamento, si me toca ir en una jugada arriba y me toca convertir sería lindo y más al Rulo. Si tengo que subir e ir fuerte, voy a ir a chocar”.

Por último para ponerle un condimento especial al encuentro, Pegini tiró: “No sé si Panzita quiere apostar algo”. “después lo arreglamos”, contestó Mamaní.