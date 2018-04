Salió a defenderse el dirigente involucrado en los casos de abusos

El dirigente de AFA, Javier "Pipo" Marín, salió a defenderse e identificarse públicamente tras las informaciones surgidas en las últimas horas en las que, pese a no nombrarlo directamente sino a través de algunos apodos y descripciones, lo involucraban en los casos de abusos de menores denunciados en el club Independiente, y al respecto sostuvo que lo están "ensuciando" pero él es "absolutamente inocente".

"Yo no tengo nada que ver con la causa y estoy a derecho porque soy absolutamente inocente. Por eso me pongo a disposición de la justicia para lo que ella disponga", indicó Marín en una entrevista exclusiva con Télam.

"La verdad que desconozco las razones por las que los medios me involucran con este tema tan delicado", destacó el actual vocal titular del Comité Ejecutivo de AFA (el organismo suspendió su sesión de mañana) y vicepresidente del club Acassuso, que hoy ocupa el tercer puesto en la tabla de posiciones de la Primera B Metropolitana (Marín también fue presidente de esa categoría).

El árbitro asistente Martín Bustos fue uno de los primeros detenidos por esta causa el pasado 24 de marzo y en su celular apareció el número telefónico de Marín.

"Es verdad que conocí a algunos de los imputados en esta causa a raíz de mi actividad en el fútbol y es cierto que tengo una llamada con Martín Bustos, pero eso fue porque también soy el nexo entre la AFA y los árbitros", puntualizó.

"Por eso cuando pasó lo que pasó con Bustos lo llamé inmediatamente para decirle que me ponía a su disposición para lo que fuese necesario, pero después nunca más hablé con él", aseguró.

Marín, de 39 años, además de ser presidente de la Mesa Directiva de la Primera B, también lo fue de las categorías C y D, así como ejerció el cargo de representante de los clubes directamente afiliados a AFA en el Comité Ejecutivo.

"Lo que pasó también fue que yo estuve en una reunión con los árbitros en la que estaba Bustos, pero antes de que pasaran todos estos acontecimientos denunciados. Y ese fue otro de los temas de los que los medios periodísticos se hicieron eco después", argumentó.