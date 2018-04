Reyes y Puntano pegaron el “portazo” en Central Norte

Ambos llegaron desde abajo y signados por el sacrificio, el tesón y el hambre de gloria como rasgos en común. Por eso, poco tardó en adivinarse que si lograban dejar una buena huella en Central Norte, la identificación del hincha con ellos no se haría esperar. Y así fue.

Miguel Puntano y Fabricio Reyes lograron constituirse en dos futbolistas muy queridos por la parcialidad azabache, a fuerza de buenas actuaciones y de compromiso por la camiseta cuerva en los últimos dos años. Y pese a no poder coronar sus buenos pasos por Barrio Norte con un ascenso de categoría, aquella cuenta pendiente que se le negó cinco veces a Central en los últimos cuatro años, y a pesar de que el oriundo de Luis Burela no tuvo una buena temporada en el último torneo -lesiones mediante-, sus nombres eran las dos primeras “fijas” entre los deseos de los hinchas para que tengan continuidad en la próxima temporada, cuando aún en el plano competitivo todo es incertidumbre, ya que no se sabe si la entidad azabache será beneficiada con una invitación al próximo Federal A, si el Regional amateur será la próxima escala del cuervo, y cuando ni siquiera hay un panorama en el calendario sobre la presentación histórica del elenco salteño nada menos que ante el encumbrado River Plate, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Lo cierto es que al entrenador del primer equipo cuervo, Ramón Apaza, se le suma un nuevo dolor de cabeza al saber que no podrá contar en su proceso con Miguel Puntano ni con Fabricio Reyes, por decisión de ellos mismos, quienes manifestaron una honda molestia con la actual dirigencia por el porcentaje de un mes de sueldo adeudado del último campeonato.

Ambos delanteros debían volver a Central al finalizar su participación con Villa Primavera en el torneo Federal C; sin embargo, con el pase en su poder, decidieron no retornar priorizando nuevos horizontes y una fuente de trabajo que les garantice un sueldo, por sobre la vidriera que implica Central Norte y la posibilidad de mostrarse al país por televisión por una competencia federal ante un equipo grande.

“Me quedaron debiendo 22 días de diciembre. No me quedaré en Central. A mi pase no se lo quiero entregar a nadie y tengo todo acordado para sumarme a Tabacal, donde me harán un contrato. Hoy la prioridad es mi familia. En Central no me contestaron ni los mensajes”, disparó “la Perla” Reyes en diálogo con medios radiales.

Su amigo, “Willy”, tomó la misma determinación de no seguir . En el caso de Reyes, trascendió que estaría siendo representado por un conocido colaborador y socio de Central Norte, quien lo asesora.