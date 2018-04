Padres temen por sus hijos ante los casos de menigitis

Ayer en la tarde, y ante la noticia de un nuevo caso sospechoso de meningitis viral en la escuela San Carlos Borromeo, funcionarios de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia fueron convocados por las autoridades docentes de la institución.

En 24 horas los miembros de Epidemiología visitaron dos veces la misma institución, en la zona sur de la ciudad, debido a los temores que expresan los padres. A través de grupos de Whatsapp, los padres aseguraron que la escuela ya tiene cuatro niños con diagnóstico confirmado de meningitis viral.

Sin embargo, desde la Dirección de Epidemiología destacaron que hasta ayer en la mañana solo eran tres los casos considerados sospechosos. Nelson Quinteros, de la dirección de Primer Nivel de la zona sur, con sede en el hospital Papa Francisco, destacó durante la reunión con los padres que hasta el momento los casos de la escuela San Carlos Borromeo son sospechosos y, ante el alerta, se actúa según el protocolo para estos casos.

Los padres, por su parte, insistieron en la necesidad de volver a fumigar la escuela y pidieron que no se dicten clases hasta que no haya más casos. Frente a este planteo, Francisco García Campos, miembro de la Epidemiología de la Provincia, explicó que la fumigación no es una acción útil para frenar el contagio de casos de meningitis. "Los casos sospechosos que se están dando, en su mayoría, son provocados por el enterovirus, que genera diarreas. En estos casos lo único que se puede hacer para evitar la proliferación y vida de virus es lavar los espacios comunes y superficies con agua con lavandina. Incluso no se puede realizar limpieza en seco", destacó García.

En respuesta a la propuestas de que no se dicten clases al menos por una semana, los referentes de Epidemiología destacaron que no están siendo las escuelas los centros de propagación del virus ya que, de ser así, ya habría un foco en alguna escuela.

"Los casos se están dando en varias escuelas sin que exista un patrón de contagio. Estos virus se pueden transportar en los billetes, en la barandas del colectivo, en las manijas de las puertas", ejemplificó García.

Como representante del Ministerio de Educación, estuvo presente la supervisora de zona sur, Mariela Danuso, quien destacó que ante la aparición de estos casos sospechosos de meningitis viral se está actuando de acuerdo a las resoluciones ministeriales. La docente recordó que los padres no pueden sumarse a las tareas de limpieza de la escuela, por no formar parte de la planta de la institución.