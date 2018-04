Martos: “Es un partido que todo jugador quiere jugar”

San Antonio no dejó dudas en la serie frente a Monterrico San Vicente y va por más en su anhelo de lograr el tan ansiado ascenso al Federal B.

La villa fue contundente frente a los jujeños pero de todas maneras su técnico Martín Martos sigue analizando los detalles de cada uno de los partidos en el campeonato.

“Creo que el parate por la lluvia nos complicó un poco, entramos en el segundo tiempo sin la misma sintonía del primer tiempo. Inconcientemente nos metimos en esos pasajes de fútbol que te invitan, con una diferencia, a bajar el ritmo del partido. Lo importante es que se logró el objetivo que todos queríamos hasta hoy, hay que trabajar para lo que viene”, sostuvo Martos. Luego destacó el trabajo de sus dirigidos, sobre todo en ataque, e hizo hincapié en el trabajo defensivo para lo que viene: “Volvieron a convertir los delanteros y eso les hace bien, crecen en confianza, sabemos que al proponer e imponer un juego se pueden dejar espacios que hay que saber cubrirlo cuando estamos atacando, trabajaremos en la semana para que no nos vuelva a ocurrir”.

La ausencia de Leonardo Silveira por lesión fue un dolor de cabeza para la villa pero, para el técnico, el plantel está comprometido con el objetivo.

“Sabemos que Leonardo Silveira es un jugador importante para la estructura pero también tenemos jugadores que están a la altura. No a la misma manera de jugar pero aportan todo, también tuvo que entrar un compañero por la lesión de Mario Campos y esperamos que no sea para tanto”.

Se vienen las semifinales y el rival será Villa Primavera con todo lo que implica un partido de esta magnitud. Un choque de dos grandes barriadas.

“Es un partido que a todo jugador de Salta le gustaría jugar hoy, hay que trabajar hay que estar tranquilo y trabajar en la semana”, sostuvo Martos que dejó en claro que los enfrentamientos que hubo en al etapa clasificatoria frente al gallo (un triunfo y un empate para San Antonio), quedarán de lado: “Las matemáticas son estadísticas, estos partidos son de 180 minutos, lo dije antes de jugar con Monterrico que uno tiene que estar concentrado, atento, ordenado, levantarse bien y así se puede sacar adelante la llave. Este encuentro tiene un sabor especial para el fútbol salteño, le va a hacer bien, la gente va a llenar las tribunas, se va a volver a vivir una linda previa. Los chicos están a la altura y tienen que disfrutarlo, ellos son los protagonistas”.

Para la primera semifinal

San Antonio será local en el partido de ida de las semifinales del Federal C frente a Villa Primavera y su dirigencia ya empieza a planificar el encuentro que seguramente lucirá con un gran marco el próximo domingo, teniendo en cuenta la gran cantidad de hinchas que movilizan ambas instituciones.

Gabriel Arias, presidente de San Antonio, se reunirá hoy con la Policía de Salta para planificar lo que será el operativo de seguridad.

Cabe destacar que la villa hará de local este domingo, a las 17, en el estadio Martearena, tal como lo hizo durante todo el campeonato.

Durante los cruces de la etapa clasificatoria frente a Villa Primavera la directiva azulgrana abonó 35 adicionales pero teniendo en cuenta la magnitud de este partido y por ser semifinales podrían aumentar la cantidad de efectivos afectados al operativo.

Con respecto a la venta de entradas, las mismas se venderán el día del partido en las boleterías del Martearena y en principio los precios se mantendrían como en todo el torneo: generales $120; damas $60; plateas $150, platea damas $90 y seguro $50.

Será una semana especial para ambas barriadas que esperar con ansias el choque de ida este fin de semana.

A diferencia del Federal A y Federal B, la Policía permite el ingreso de banderas, bombos y, al parecer, hasta de pirotecnia, algo que genera un gran debate ante las prohibiciones en las demás categorías.

Cabe destacar que en la revancha Villa Primavera será local y posiblemente también haga de local en el Martearena y no en el Gigante del Norte como lo hizo por la etapa clasificatoria.