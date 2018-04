Urtubey y Sáenz coinciden en que el NOA necesita tarifa diferencial de gas

La controversia por las tarifas que se vive a nivel nacional y que tiene a toda la oposición y a varias provincias enfrentadas con el Gobierno nacional tuvo sus repercusiones en Salta, donde el gobernador, Juan Manuel Urtubey, y el intendente de la ciudad, Gustavo Sáenz, coincidieron (algo que no sucede con frecuencia) en la necesidad de contar con una tarifa diferencial para el NOA.

Los dos dirigentes más importantes de la provincia se cruzaron telefónicamente en el programa de radio que conduce Sáenz, sentaron su posición frente a la polémica y se comprometieron públicamente a trabajar coordinadamente, dejando de lado las diferencias políticas para buscar una solución beneficiosa para el NOA en general y para Salta en particular.

"Hay un tema que quería plantearle y conversar, el de las tarifas, que está golpeando muchísimo a la clase media", introdujo a la charla Sáenz y preguntó: "¿Se podrá plantear un régimen diferencial para el NOA ante el Gobierno nacional?".

Por su parte, Urtubey señaló que desde el Gobierno se está planteando que "tenemos un problema serio", que es "un régimen diferencial al revés, porque nosotros acá estamos pagando más de lo que se paga en Buenos Aires y en el conurbano".

"Lo que nosotros estamos planteando, y me parece que es un buena oportunidad en medio de toda esta situación para discutir, son dos cosas: una, trabajar para que haya más equidad en las tarifas de servicios públicos, y, segundo, hay que tener en cuenta que inevitablemente las tarifas van a crecer, por los costos y porque la necesidad de servicios va creciendo", dijo Urtubey y agregó que "entonces está bueno que se plantee un horizonte, que de acá a cinco años el crecimiento de tarifas va a ser de determinada manera, porque las obras de infraestructura que hay que hacer no se hacen con la tarifa, la tarifa lo que permite es darle sustentabilidad a las empresas prestadoras de servicios públicos".

A entender del gobernador, de esta manera en cinco años el usuario sabrá cuánto va a pagar por los servicios públicos y las empresas van a saber cuánto van a cobrar. "De esa manera (las empresas) podrán buscar financiamiento para hacer obras".

En este punto, Sáenz destacó que el Gobierno nacional está abierto a "una instancia de diálogo, de negociación, y buscar soluciones alternativas". A lo que Urtubey agregó que "eso es lo bueno que está pasando, que haya alternativas en las cuales se pueda hablar".

"Yo estoy planteando una propuesta que creo que le ayuda a la gente, porque permite que el crecimiento de tarifas sea razonable y, por otro lado, que las empresas puedan seguir prestando servicios", explicó, y cuestionó las "teorías demagógicas" que buscan congelar o retrotraer las tarifas a hace dos años, porque "eso es imposible, porque la Argentina cambió y hay que entenderlo".

Preocupación por el gas

Por su parte, Sáenz plantó posición y dijo que lo que más le preocupa "hace muchos años, es la tarifa del gas: realmente cuando se hizo la división en el mapa nos tocó un lugar como que nosotros no tenemos frío, y cuando venga ahora la tarifa del gas va a ser preocupante".

"El problema que tenemos ahí -coincidió Urtubey- es que hay una discriminación enorme, porque nosotros estamos pagando mucho más".

"Hay algunos lugares, por ejemplo en la Patagonia, que tienen un régimen especial", indicó el gobernador, y explicó que "nosotros no solo no tenemos un régimen especial, sino que pagamos más que los que están en Buenos Aires, y eso está mal. Si queremos hacer una Argentina equitativa, teóricamente los que tienen más deberían pagar más".

Urtubey consideró que "creo que ahora se abre la oportunidad para que discutamos en dos ámbitos: por un lado, respecto de quiénes pueden y no pueden pagar, nosotros en la provincia tenemos 75.000 hogares que tienen tarifa social, con lo cual tenemos una mínima garantía de que, por lo menos, los más vulnerables no van a tener ese problema, y, por otro lado, que discutamos a nivel geográfico, porque me parece que hay regiones como la nuestra que están castigadas y tenemos que modificar eso".

"Espero que los diputados y senadores del NOA y el NEA acompañen esto", acotó el intendente con relación al proyecto del Gobierno de Salta y agregó: "Ya sabe gobernador, si podemos ayudar y acompañar en esto de pedir un régimen diferencial para el NOA, vamos a acompañar".

"Yo creo que sí", respondió Urtubey y agradeció el gesto del jefe comunal de la capital: "Lo que nosotros necesitamos en esto, y en línea con lo que planteaste en el mensaje del aniversario de la Fundación de Salta, es que acá, en la gestión, no hay espacio para discusiones políticas". Y agregó: "Después, cuando vengan las discusiones electorales se discutirán banderías políticas".

Finalmente, el gobernador manifestó que "hay que hacer cosas que sean razonables para la gente" y que "en este y otros temas tenemos que trabajar mucho más unidos", Provincia y municipio.