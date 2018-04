Boca va por otro paso hacia el título frente a Newell’s

Boca Juniors, líder de la Superliga aunque ya no con tanta ventaja sobre sus perseguidores luego de haber sufrido dos derrotas consecutivas, recibirá este domingo a Newell’s en el partido saliente que propone la 24ta fecha de un torneo que ingresó en la recta final, cuando restan apenas 12 puntos en juego.

El encuentro se jugará este domingo a partir de las 20 en la cancha de Boca, será arbitrado por Juan Pablo Pompei y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

Boca tiene 50 puntos y luego de haber perdido sucesivamente con Defensa y Justicia (2-1) e Independiente (1-0) ya no mira a todos desde lejos, puesto que se acercaron los mendocinos de Godoy Cruz, San Lorenzo y en menor medida Independiente.

Newell’s, con apenas 24 puntos, se mostró muy irregular durante toda la temporada, así se extinguió el ciclo de un histórico del club como Juan Manuel Llop, quien le dejó el cargo de entrenador a Omar De Felippe, de buen comienzo ya que dirigió cinco partidos, de los cuales ganó tres,

incluido el de la semana pasada ante Talleres de Córdoba (2-1), empató uno y perdió otro.

En Boca, el gran problema del entrenador Guillermo Barros Schelotto está relacionado con la gran cantidad de lesiones que afectaron al equipo, resintieron el funcionamiento y eso se tradujo en los resultados, además de que varios jugadores están en un nivel bajo y eso también conspiró para teñir el panorama que hace 15 días era diametralmente opuesto.

En ese contexto, Boca no tuvo por tres partidos a Carlos Tevez, lesionado, y cuando lo recuperó perdió por idéntico motivo a los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios, a Paolo Goltz y tiene entre algodones a Cristian Pavón, cuya presencia para este domingo estuvo en duda, sobre todo porque la semana próxima habrá un partido importante por la Libertadores frente al Palmeiras, por la cuarta fecha del Grupo H, y se apunta también a ese gran objetivo.

Es que fueron varias e importantes las bajas de Boca, que el año pasado había perdido por serias lesiones a Fernando Gago y Darío Benedetto, y en esta temporada tampoco contó demasiado con Pablo Pérez, primero por lesiones musculares y también debido a suspensiones.

Es que Boca ante Independiente jugó con un 4-4-2 clásico y frente a Newell’s podría hacerlo con un 4-2-3-1.

La sorpresa dentro de ese esquema pasó por la inclusión del colombiano Sebastián Pérez en el doble cinco junto al uruguayo Nahitan Nández.

En consecuencia, el lateral derecho será ocupado por Leonardo Jara, como siempre, y Julio Buffarini regresará al banco de suplentes, dejando atrás la chance de que el ex Estudiantes de La Plata pasara al mediocampo.

A su vez, en el lateral izquierdo reaparecerá el coterráneo de Pérez, Frank Fabra (estaba suspendido) por Emanuel Más y en la delantera lo harán Carlos Tevez, Ramón Ábila y Emanuel Reynoso -le ganó la pulseada a Cristian Espinoza- por Wilmar Barrios, Agustín Almendra, Pablo Pérez y Walter Bou, respectivamente.

En Newell’s, el DT De Felippe tendrá una sola baja, aunque significativa, ya que no jugará el goleador portugués Luis Leal, resentido de una fibrosis en el bíceps femoral, y en su lugar ingresará Braian Rivero.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Sebastián Pérez y Nahitan Nández; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Emanuel Reynoso; Ramón Abila. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Newell’s Old Boys: Nelson Ibáñez; José San Román, Joaquín Varela, Fabricio

Fontanini y Leonel Ferroni; Braian Rivero y Juan Sills; Jerónimo Cacciabue, Héctor Fértoli y Víctor Figueroa; Alexis Rodríguez. DT: Omar De Felippe.

Arbitro: Juan Pablo Pompei.

Cancha: Boca Juniors.

Hora de inicio: 20.

TV: Fox Sports Premium.