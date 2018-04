Boca no podrá contar con sus hinchas en La Plata

Boca Juniors no tendrá simpatizantes que lo acompañen cuando visite el domingo a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el partido donde podría consagrarse campeón de la Superliga.

Según confirmaron a NA fuentes de la Aprevide, no se autorizó el uso del estadio Ciudad de La Plata, tal como quería el Lobo.

El miércoles pasado, el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, se reunió con el secretario ejecutivo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, Juan Manuel Lugones, y le solicitó el cambio de estadio para el encuentro que debe disputarse el domingo 29.

No obstante, se había adelantado que el Ministerio de Seguridad, que maneja este organismo, pretendía que esté sólo la parcialidad local.

Con este escenario, la cartera que conduce Cristian Ritondo junto con Lugones tomaron la decisión de vetar el pedido del Lobo.

Según trascendió, entendieron que no estaban las condiciones dadas para hacer un gran operativo en el territorio bonaerense y destinar cerca de 1.500 efectivos en una provincia que todavía está conmocionada por el crimen de un colectivero en La Matanza.

De esta manera, Gimnasia recibirá a Boca en el Bosque, el domingo a las 11 de la mañana.

El Lobo recibió un duro revés para su economía ya que la dirigencia calculaba que iba a percibir cerca de diez millones de pesos ya que se especulaba que iba a ver 10 mil entradas disponibles para los hinchas del xeneize.

Gimnasia ya daba por hecho que iba a poder utilizar el estadio Ciudad de La Plata, al punto tal que Pellegrino cruzó a los hinchas que no estaban de acuerdo con la decisión: “Al que no le gusta, que lo vea por televisión”.