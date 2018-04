Arias: “Hay un pedido que se juegue con público local"

En Villa San Antonio comenzaron a preparar el bosquejo de la organización para la final de vuelta del Federal C frente a Dep. Marapa, que se jugará el domingo en el estadio Martearena, a partir de las 17.

Los dirigentes de la villa quieren estar en todos los detalles, pensando en lo lograr dar vuelta la serie, tras caer en Tucumán el domingo pasado (0-1).

“Conversé un poco con mi gente después del partido, hay un pedido expreso de que se juegue solo con público local”, adelantó Gabriel Arias, presidente de San Antonio, el diálogo con El Tribuno.

El primer paso que dará el titular de club azulgrana, será reunirse con la Policía para diagramar el operativo de seguridad. “Esta noche (por ayer) me junto con la Policía para saber la cantidad que adicionales que quieren poner, espero que no sean muchos. Es tema económicamente muy delicado, contar con una recaudación grande no significa nada porque a veces no alcanza, sobre todo a este nivel de juego”, explicó Arias, quien intentará disminuir, en lo posible, la cantidad de efectivos de seguridad, sin poner en riesgo la integridad de los espectadores.

El malestar no cesó en la máxima autoridad de San Antonio por el accionar de sus pares tucumanos, quienes en principio habían comunicado que la final de ida se jugaría con hinchas visitantes, pero dieron marcha atrás y no oficializaron su decisión. “Es la segunda vez que nos pasa lo mismo, la primera fue en Jujuy (Monterrico) y ahora en Tucumán. Quiero que el fútbol sea una fiesta pero te sentís obligado a tomar decisiones”, explicó Arias y luego agregó: “En un 60% está definido que jugaremos sin visitantes”, ratificó el directivo.

Otro tema de vital importancia que se esclareció fue el horario del partido: “Está confirmado que se juega a las 17. La única duda que teníamos era Gimnasia y Tiro, pero como quedó eliminado y no hay otro partido en Salta, el horario será ese”, dijo el presidente.

Por último, Gabriel Arias contó que “mañana (por hoy) me reuniré con Martín (Martos) para ver cómo está y cómo trabajará en la semana”.

Los dirigentes tienen pensado en realizar un pequeño incremento en las entradas. “Si se llega a subir será $10, le pedimos a los hinchas el último esfuerzo” concluyó.