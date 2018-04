Según el Gobierno, las obras del aeropuerto de Salta no están demoradas

El encargado de contestar las dudas de los empleados del aeropuerto internacional Martín Miguel de Gemes sobre si se iban a cumplir los plazos de los trabajos que allí se ejecutan fue Ignacio Crotto, secretario de Articulación del Comité de Facilitación Turística del Ministerio de Turismo de Salta.

Consultado por este medio, el funcionario provincial aseguró que las obras "están en tiempo y forma, sin ninguna demora", y aclaró que si por algún motivo la empresa prolonga el tiempo de finalización se la multaría.

Crotto comentó que habla a diario con funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

La versión oficial

"Voy a tirar por la borda, por decir de alguna manera, los rumores que salieron, que no sé si son más por una cuestión política que por otra cosa. Incluso hablé con el jefe del Aeropuerto, con Federico Durand, y también me dice que las obras se están cumpliendo en tiempo y forma; es más, hasta la misma gente de Nación me dijo que las obras de los otros aeropuertos finalizaron a tiempo y que no quieren que Salta sea la excepción", destacó el funcionario provincial.

Las versiones sobre una supuesta demora comenzaron a circular el viernes pasado en distintos medios de prensa a través de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Es más, el delegado regional del gremio, Juan Pablo Armanino, aseguró a El Tribuno que "es lamentable la falta de información oficial sobre las obras. Ni siquiera a los trabajadores nos informan sobre los avances de los trabajos".

Trabajos

El aeropuerto permanecerá cerrado hasta el 6 de mayo. Desde el 15 de abril no hay vuelos en esa estación.

En estos 21 días se avanzará en la repavimentación de la intersección de la pista principal y alternativa, lo mismo se hace en la zona de rodaje de los aviones y se amplía la plataforma. El cambio de pavimento se realiza primero en la pista secundaria (denominada 06-24), que estaba en desuso, y luego del 5 de mayo está previsto hacer lo mismo sobre la principal (02-20).

"Todos sabíamos que el aeropuerto iba a estar cerrado durante tres meses como casi todos los aeropuertos que están en refacciones en el país. Incluso a pedido del gobernador Urtubey se pasó la fecha de inicio que iba a ser en septiembre por una cuestión turística. Con el ministro (Guillermo) Dietrich se decidió pasar para después de Semana Santa. Acá hay algo que aclarar, y es que este cierre del aeropuerto no es porque hubo alguna falla o se rompió algo, sino todo lo contrario, es para mejorar. Son varias las cosas que se están haciendo pensando en el futuro", acotó el secretario.

Explicó que en algún momento se iba a tener que cerrar el aeropuerto, porque la pista principal tiene más de 15 años y en general su vida útil es 20 años. "Estas obras van a permitir contar con dos nuevas pistas por 20 años más para la provincia", agregó Ignacio Crotto.

El funcionario provincial comentó que el trabajo que se hace en esos 21 días es en la intersección de las dos pistas. "Las obras se hacen en el sector donde se cruzan la pista principal con la pista secundaria. Cuando se estuvo trabajando en la pista secundaria usábamos la pista principal. Después se va a trabajar en la pista principal y vamos a estar utilizando la pista secundaria. Entonces la idea principal es que en estos 21 días iban a aprovechar para hacer algunas obras dentro del edificio porque son muchas las que están haciendo, no solo en las dos pistas", expresó el funcionario provincial.

Las obras incluyen baños nuevos, otra escalera mecánica, dos ascensores, sala nueva en la zona de preembarque, tanto nacional como internacional. Se va a instalar una confitería en el preembarque y el estacionamiento va a duplicar a la parte actual.

"La idea es que entre una línea de colectivos, ya que hoy llega hasta la puerta del aeropuerto. Hoy no lo puede hacer porque no le permite el ángulo de giro, ese fue uno de los pedidos que le hicimos y no estaba dentro del plan inicial. Se va a poner una nueva manga de las cuatro ya vigente, con lo cual vamos a tener la posibilidad de tener cinco aviones en el mismo momento", informó Ignacio Crotto, quien adelantó que están contemplando poner una cabina a la salida del estacionamiento porque a veces se forman largas colas cuando los pasajeros quieren retirarse del aeropuerto.

.