Los detalles del divorcio que firmaron Nicole Neumann y Fabián Cubero

La historia de amor hace tiempo que había finalizado. Es más, en el último tiempo comenzaron a hacerse públicos ciertos roces que llegaron de la mano de de la aparición de Micaela Viciconte. Pero el lunes 23 se le puso punto final legal al matrimonio de Nicole Neuman y Fabián Cubero, con la firma del divorcio, informa Exitoína.

A pesar que cada uno firmó por su lado, y no se cruzaron por una cuestión de horario, el divorcio ya es un hecho. “Tuvimos una sola reunión previa. En el camino hubo un temita que terminaron los abogados. Faltaba ponerse de acuerdo con la fecha porque no coincidíamos con las fechas o los horarios”, contó la modelo en Cortá por Lozano.

Nicole dejó en claro que, si bien era su deseo terminar con el divorcio, no es algo que la haga feliz. “Yo no festejo. Para mí, más allá del amor o no amor, fue una frustración. Como dice todo el mundo, uno se casa pensando que es para toda la vida. Más cuando tenés hijos de por medio. Me hubiera encantado que fuera así“, reveló.

Pero el acuerdo aún tiene algunos puntos oscuros. La rubia aseguró que se tardó en firmar porque no se ponían de acuerdo en “algo material“. Además, el futbolista se quedó con los documentos de sus hijas, que se llevó de la casa de Neumann. “No devolvió nada de lo que se llevó. Algunas cosas las salí a comprar, otras me las traje del campo”, agregó la panelista de Telefe.

Para terminar, dio algunos detalles más del acuerdo económico. “Se estipuló un monto de dinero para las chicas y estoy de acuerdo con eso. Si se empieza a efectuar, está bien. Hasta el momento no daba dinero. Por ese lado, estoy aliviada. Por otra cosa, no. Es igual”