Crean un nuevo método de secuestro virtual simulando accidentes de tránsito

Dos presos que cumplían condena en un penal de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, fueron sorprendidos e imputados la semana pasada cuando simulaban una llamativa modalidad de secuestro virtual.

¿En qué consistía esta metodología? Primero se hacían pasar por falsos policías, una actuación de vieja usanza entre los delincuentes. Se comunicaban con las víctimas y les informaban un apócrifo accidente de tránsito, donde un familiar habría resultado herido.

Pero el "cuento del tío", esta vez, incluía los llantos de los accidentados. En el marco de una confusa situación de estrés, los delincuentes se hacían pasar por los heridos, "lloraban" y le pedían ayuda al interlocutor en el otro lado de la línea telefónica.

"Lo único que le voy a pedir es que si la escucha un poquito llorando es que se quede tranquilo. Porque ella está nerviosa solamente. Está acá con nosotros", alertaban los falsos agentes.

Para ese paso, todo ya era una confusión. Tras escuchar el sollozo del otro lado de la línea, los delincuentes aprovechaban para sincerar sus intenciones.

"Ellos se encuentran bien. No han sufrido ningún accidente. Y si yo me hice pasar por policía era para saber si vos eras realmente el padre, ¿bien?", se escucha en uno de los relatos telefónicos. "No llames a la prensa ni a la policía, porque te puedo asegurar que le voy a dar un balazo en la frente", afirmaba uno de los delincuentes.

Con el ida y vuelta en la conversación, los presos lograban hacerse de información relevante para concretar su objetivo espurio detrás de la maniobra: pedir un rescate y concretar un punto de entrega, en el marco de un asedio de amenazas.