Mapuches tomaron la catedral de Bariloche: reclaman la libertad del machi Celestino Córdova

Militantes mapuches tomaron esta tarde la Catedral de Bariloche, en el centro de esa ciudad de Río Negro, para reclamar que las autoridades de Chile liberen a Celestino Córdova, un machi (autoridad filosófica y espiritual de esa comunidad originaria) que está detenido y en huelga de hambre en ese país desde hace más de 100 días.

El machi Celestino Córdova.

Señalaron que la medida es por tiempo indeterminado. "Ya no podemos seguir esperando 'milagros'... el futuro del Machi está en nuestras manos". Señalaron que de producirse la muerte de Córdova, quien hace unos días fue ingresado a una clínica por problemas cardíacos, la culpa será no solo de quienes lo mantienen cautivo, sino también "nuestra, por no defenderlo con fuerza, con acciones concretas. Debemos ser consecuentes y dejar las excusas de lado. Somos una sola Nación a ambos lados de la cordillera".

Los manifestantes exigen además la presencia del cónsul de Chile en Bariloche. Buscan dialogar con el diplomático y que se comprometa a exigirle al gobierno chileno que conceda de manera inmediata la salida al "rewe "del Machi Córdova. El rewe es el altar sagrado donde se ofician las ceremonias.

Piden también el cese de la represión de los gobiernos de Chile y Argentina, el fin de la militarización del territorio y la libertad de todos los presos políticos mapuche de ambos lados de la cordillera.