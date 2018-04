Se viene un esperado duelo profesional

El templo del boxeo amateur, el club San Martín, se prepara para una gran velada que en este caso será profesional y muy esperada por el público, ya que el viernes se enfrentarán dos importantes púgiles locales: Javier “la Cobra” Mamaní y Durval “Bombardero” Palacios.

Días antes del primer enfrentamiento entre ambos, los boxeadores se cruzaron en la planta editorial del diario El Tribuno y prometieron que habrá una velada inolvidable.

“Busqué pelear con él, es la verdad, así que ya estoy listo para subir al ring”, contó el Bombardero.

Con cinco victorias en el profesionalismo, de las cuales tres fueron por KO, el joven de 27 años que supo brillar en los festivales de boxeo de los barrios con un total de 54 peleas en el amateurismo contó: “Este viernes voy a proponer desde el comienzo, no me va a durar mucho. Reconozco su trayectoria y experiencia, pero no me importa”.

Con 36 años la Cobra, por su parte, sostuvo: “Me encuentro en una etapa muy importante, porque tras no haberme sentido bien en las últimas peleas, ahora tengo la oportunidad de destacarme ante un rival que pega”.

“Estoy seguro de que saldrá un lindo combate, porque habrá velocidad, potencia y experiencia”, sostuvo.

Mamaní llega al duelo con Palacios con 39 triunfos (20 fueron por KO), 16 derrotas (9 KO) y un empate, ya en el tramo final de una carrera muy extensa, por eso agregó: “Estoy disfrutando mucho de esto. La pelea del viernes y esta etapa en general, me agarra más maduro. Tengo la posibilidad de vivir del boxeo y soy un afortunado porque también doy clases”.

El combate generó una gran expectativa, y por eso los espectadores ya pueden solicitar sus entradas en Ayacucho 76, la sede la Comisión Municipal de Box, de 19 a 22.

La popular tiene un costo de $100, mientras que el ring side cuesta $150.

Para las acreditaciones, los medios deben mandar un correo con sus datos a unionprovincialdeboxsalta @gmail.com.

Para Palacios, esta pelea es la primera de una serie de combates que pretende hacer “para ir rápido en busca del título”.

“Estoy motivado, con ganas de ser campeón pronto. No quiero ser como el común de los boxeadores que hacen un largo recorrido. No me gusta ir paso a paso”, dijo.

“Espero que la gente acompañe y especialmente que La Cobra se preste y que se plante a cruzar golpes conmigo”, agregó el Bombardero.

Mamaní recogió el guante que le tiró Palacios, y expresó: “Con los más fuertes, esos que salen a pegar, logré noquearlos. En mi forma de pelear, los boxeadores que van al frente me favorecen. Creo que va a ser una noche espectacular”.

Sobre cuánto puede durar el combate, el experimentado boxeador explicó: “Al ser a cuatro rounds, juega mucho la actitud, el estado físico y se va a prestar para cualquier cosa. Va a pasar volando”.

“Quiero motivar a los chicos, para que vean que un ídolo puede subirse arriba del ring a esta edad y tener un gran nivel. Voy a ganar para dedicarle a todos aquellos que alguna vez apostaron por mí, quiero que disfruten porque trataré de llegar a lo más alto en poco tiempo”.

Mañana, a partir de las 17, en la Comisión Municipal se llevará a cabo el pesaje de ambos boxeadores, mientras que el viernes, de 10 a 12, se realizará tal procedimiento para quienes completan la grilla amateur en la previa.