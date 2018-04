San Antonio está hecho un Toro para la final

No hay dudas en Villa San Antonio, Martín Martos, con total convencimiento, apostará fuerte para intentar dar vuelta la serie frente a Dep. Marapa, en la revancha de la final, que se jugará el domingo, en el estadio Martearena, a las 17.

El técnico de la villa demostró en el ensayo de ayer que recurrirá a sus mejores armas ofensivas, como se presumía. Matías Vicedo, quien estuvo fue al banco en la ida por cuestiones táctica, será el socio de Pablo De Pauli en la ofensiva.

Vicedo-De Pauli serían la dupla perfecta en la teoría, ambos tienen seis tantos cada uno.

El goleador mostró tener algunas secuelas del esguince de tobillo que le impidió jugar la revancha en semifinales. En la práctica asustó al cuerpo técnico cuando perdió estabilidad y se dobló el tobillo. Quedó tendido en el suelo muy dolorido, pero se recompuso.

“Tengo un poco de ansiedad, son muchas sensaciones juntas de llegar a una final, pensé en todo lo que se trabajó y estamos en este momento peleando un ascenso para este club que lo viene luchando desde hace tiempo y no se le da”, dijo el Toro Vicedo, en la previa de un duelo decisivo.

La diferencia que logró sacar el león de Alberdi en Tucumán no es determinante, porque todo fue muy parejo en la ida, sobre todo teniendo en cuenta que San Antonio no tuvo una buena tarde. “El resultado fue favorable para ellos (Marapa) pero sabemos que tenemos que ganar el partido, hacer sentir la localía, tuvimos la suerte de no perder nunca de local y eso es muy importante para nosotros”, destacó Vicedo cargado de confianza que podrán dar vuelta la serie.

La primera experiencia en Tucumán no fue la esperada, la derrota (1-0) dejó un gran malestar. “Creo que especulamos mucho por ser una primera final, pero el equipo jugó bastante bien, enfrentamos un buen rival que por algo llegó a la final”, expuso el delantero y agregó: “este partido será aparte, de local y con la fiesta que se vivirá lo tenemos que ganar”.

La mentalidad para afrontar la final de vuelta cambió, si bien siempre se buscó ganar, ahora será diferente: “Ya no se tiene respeto dentro en la cancha, estamos peleando por nosotros, por nuestras familias y el pan de cada día, son muchas cosas que se definirán en 90 minutos”, aseguró el Toro.

Por último, Vicedo, expresó: “El fútbol no es por merecimientos pero se laburó mucho y esperemos poder cerrarlo de la mejor manera”, concluyó.