Vettel y Ferrari en la pole position para el GP de Azerbaiyán

El alemán Sebastian Vettel, piloto de Ferrari y líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, logró el mejor tiempo en la sesión de calificación del Gran Premio de Azerbaiyán y largará hoy desde el primer lugar en el circuito urbano de Bakú. Vettel, quien ya había hecho la "pole position" en Barhein y China, tuvo una mejor vuelta de 1m41s498, tiempo que lo habilitará a encabezar la salida junto al último campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que realizó una marca de 1m41s677.

A Vettel and Hamilton front row in Baku... This could get interesting! 👀 #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/JqVEtVMFHd

El finlandés Valtteri Bottas, compañero de equipo de Hamilton, saldrá desde la tercera posición con 1:41.837, mientras que el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), ganador en Azerbaiyán en 2017, fue cuarto con un tiempo de 1:41.911. Los siguen el holandés Max Verstappen (Red Bull), el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), el francés Esteban Ocon y el mexicano Sergio Pérez (Force India).

WHAT A LAP 💥



Sebastian Vettel was brilliant in Baku 👏



Here's how he stormed to pole 🇦🇿@ScuderiaFerrari #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/FWRBkeITuj