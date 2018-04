“No sabemos dónde están todos los caballos de los carreros”

Elba Moreira es defensora acérrima de los animales desde que tiene uso de razón. Dice que se lo inculcaron sus abuelos y padres. Alma máter de la Fundación San Roque que desde 2006 hasta ahora logró realizar 53 mil castraciones.

La proteccionista se mostró muy crítica de la gestión municipal.

El intendente Sáenz dijo que en el área de Bienestar Animal hubo un retroceso. ¿Usted cree que es así?

Me pareció un comentario desacertado. Es injusto, incoherente, inadmisible que el intendente Sáenz diga una cosa como esa. ¿Cómo podrían los doctores Ferri y Peretti, dos funcionarios excelentes, salir a castrar si el quirófano no estaba listo? Esa cuestión los excede a ellos. Sin las herramientas es imposible trabajar.

Me consta que Ferri y Peretti en las peores circunstancias han sabido salvar a los animalitos hasta poniendo dinero de su bolsillo. Creo que el intendente respondió a un mal asesoramiento, como lo hace de forma permanente. Así como le han informado mal en este tema, ocurre con otros sectores al revés, como por ejemplo, en el centro de adopciones.

Justamente, ¿cómo funciona en la actualidad el refugio de mascotas del municipio?

No es un refugio, es un centro de adopciones. Siempre funcionó mal y en este último tiempo peor porque la persona que está a cargo del mismo no cumple con sus obligaciones. Le hemos dicho personal y públicamente al intendente que cambie el funcionario. Hay un informe detallado del estado calamitoso que tienen los animales. Por otro lado, hoy este centro de adopciones no funciona como tal porque no se estimula la adopción.

Tiene más de 70 animales, de los cuales algunos están sin castrar, inaudito que se promocione el mensaje de la castración y en el principal lugar que se tendría que hacer no se realice. Hay animalitos enfermos que las voluntarias los llevan por su propia cuenta a veterinarias privadas y deben pagar de su bolsillo. La verdad que nadie usó los animales como los usó Sáenz...

Por qué dice eso...

El se llenó la boca hablando de que iba a hacer muchas cosas por los animales. Por ejemplo, en el tema de la tracción a sangre Sáenz no puede decir que ha cumplido; solamente sabemos dónde están unos 70 caballos que fueron entregados a cuatro instituciones y que tampoco sabemos en qué estado están.

He recibido informes de veterinarios allegados que varios de esos caballos no tienen la libreta sanitaria en condiciones. Sáenz decía ‘ni caballos maltratados ni familias excluidas’ y acá resulta que se ha gastado una fortuna en regalarle las motos a los carreros, no tengo nada contra ellos, pero algunos las cuidan y el resto en cualquier momento va a estar de vuelta trepado a un caballo. Sé que no todos los carreros son iguales, hay excepciones, pero la realidad es que no sabemos dónde están todos los caballos de los carreros.

El intendente se apresuró a poner una fecha para la erradicación de la tracción a sangre, eso fue un error grave porque era un trabajo mucho más delicado el que había que hacer. Todos los caballos de los carreros tendrían que haber ido a lugares en donde esperar su vejez, ahora queremos saber adónde están. Le hicimos un montón de propuestas, pero jamás tuvieron la delicadeza de responder. El 21 de agosto del año pasado el doctor me llamó personalmente para decirme que se ponía a disposición absoluta para el rescate de los caballos y que se iba a hacer un informe mensual del estado de todos ellos, hasta hoy no vi ninguno. Lo más triste es que tenemos fotos y videos de animales que se murieron.

Entonces, ¿las políticas públicas para contener la población animal siguen siendo insuficientes?

Hay que reconocer que es la primera vez que se trabaja por los animales en Salta. En castraciones el índice se ha elevado muchísimo en el último tiempo, pero aún hay fallas que se deben corregir como el tema de los recursos.

¿En qué falla el plan de castraciones?

El problema está en la concientización y después en un plan de multas. El municipio hace un esfuerzo grande en enviar un quirófano a un barrio, pero muchas veces la gente pide turnos y después no va. Hay un costo económico y en el animal porque ese turno lo podría aprovechar otra persona. En ese caso se tendrían que aplicar multas.

El tema de los perros vagabundos en el centro es algo que nadie termina de resolver...

Esto es una cuestión de tiempo, no hay lugar ni adopción para la cantidad que hay que excede el centenar. Gracias a los comerciantes esos animales comen y están castrados por una tarea que inició el doctor Macchi Solá y que la continuó Ferri. Mientras no se reproduzcan los que están, la vejez los irá llevando. El tema acá es que aparece uno nuevo con cada manifestación, en la procesión del Milagro, por la pirotecnia. Así, la población del centro es muy difícil que se pueda erradicar si no hay un plan serio, un lugar grande donde albergarlos, la gente debe tomar conciencia.

Hay más conciencia en la tenencia responsable...

La conciencia de los salteños cambió en la manera de mirar al animal, ha dejado de ser el perro en el fondo de la casa y se integró más a la familia. En ese aspecto hubo un avance muy grande, pero dónde fracasa... por eso digo que habría que aplicar un sistema de multas en los casos de dueños de animales irresponsables.