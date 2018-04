Penales, hermetismo y confianza en Gimnasia antes de la partida a Cuyo

Consecuente con el temperamento y el estilo de su entrenador Alfredo Víctor Riggio, el plantel de Gimnasia y Tiro no se guarda ningún detalle y no deja nada librado al azar. Es por eso que en las prácticas para el trascendental encuentro que tendrá el albo este domingo, en la revancha del play-off frente a Desamparados en el “serpentario” sanjuanino, que se jugará ese día a las 19.30, el entrenador millonario tomó la determinación de reforzar la modalidad de labores a puertas cerradas (el estratega cerró las puertas del Gigante del Norte en el entrenamiento vespertino de ayer y tiene pensado volver a hacerlo hoy, en el último ensayo en Salta antes de la partida a tierras cuyanas).

Y, a su vez, el Tano hizo mucho hincapié en la elaboración puntual de acciones ofensivas, en el ritual de pelotas paradas, un arma fundamental de Desamparados, que cuenta con zagueros centrales altos y de experiencia y con centrodelanteros con similares características para el juego aéreo.

Sin embargo, más allá de la confianza del plantel y el cuerpo técnico, reforzada y sustentada por la evolución futbolística evidenciada en el 1 a 0 de la ida en casa, resultado que también sirvió para descomprimir las tensiones que acechaban luego de aquella fatídica jornada libre tras el fin del octogonal, en la Vicente López también se contempla la posibilidad de que la serie no se defina en los 180 minutos y que finalmen haya que acudir a los tiros de los doce pasos en el estadio puyutano, que se presagia repleto.

Por ello, Riggio ordenó penales en el final de la práctica vespertina, con repetición de series, para afinar la puntería de sus jugadores de campo y, de paso, probar los guantes y los reflejos de Mauro Leguiza, pensando en una hipotética definición de serie desde los doce pasos.

En cuanto al once que saldrá a la cancha pasado mañana en San Juan, todo hace pensar que el Tano no tocará a los once que ganaron en la ida. El albo alinearía con Leguiza; Hereñú, Cazula, Ibarlucea y Medina; Agüero; López Macri, Fabio Giménez, Motta y Luciano Herrera; Toledo (4-4-1-1).

El “9” será ratificado pese a las molestias que sintió en la semana; mientras que Cazula, de rendimiento óptimo en la ida, mantendrá su puesto a pesar de que está en condiciones de retornar Julio Villarino, quien será parte de la delegación que partirá hoy a las 18 rumbo a San Juan y se había quedado afuera de los primeros 90 minutos por un problema odontológico.



Martinena quedó "out" para el desquite

Gabriel Martinena quedó descartado en Desamparados por un desgarro en la pierna derecha. El experimentado Lucas Farías será su relevo desde el vamos. El “puyutano” formará con Perelman; Olivari, Barth, Agüero y Torres; Jofre, Sottile, Fondacaro y Pietkiewicz; Chavarría y Farías.