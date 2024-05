Un voraz incendio se desató en una casa de cartoneros en General Güemes

Un incendio de gran magnitud, afectó seriamente una vivienda ubicada sobre avenida Alem, en el sector centro de la ciudad de General Güemes. Debido a la importante cantidad de material combustible en el interior de la casa, dos dotaciones de bomberos, en forma conjunta con personal municipal, tardaron más de dos horas en extinguir las llamas, haciéndose necesario una hora más de trabajo, para eliminar todo foco de calor entre el material afectado por el fuego. A causa del hecho, uno de los habitantes de la vivienda fue asistido.

El incendio dio inicio alrededor de las 15, cuando algunos de los integrantes de la familia Campos, que se dedica a la recolección y venta de cartón como único ingreso económico, se encontraban descansando en el interior de la casa, notaron un denso humo que salía entre el cartón prensado ubicado en el patio del fondo, En forma inmediata, llenaron baldes con agua para tratar de extinguir el foco de incendio, pero con resultados negativos, con un fuego que rápidamente se tornó incontrolable, llamaron al 911 para informar sobre el siniestro ígneo.

Minutos después, se hizo presente la primera dotación de bomberos, cuando las llamas ya eran muy visibles desde el exterior. Al primer cuerpo de bomberos General Belgrano, se le sumó el cuartel Martín Miguel de Güemes, entre ambos se organizaron para controlar el incendio, turnándose en la descarga de agua, cada cuartel necesitó realizar más de una recarga del tanque de su autobomba, antes de tener alguna certeza que el riesgo había pasado.

“Fue muy difícil apagar las llamas producidas por toneladas de cartón prensado"

A los camiones de bomberos, se les sumó un tanque cisterna perteneciente a la municipalidad, como apoyo para incrementar el volumen de agua disponible para controlar el fuego. “Fue muy difícil apagar las llamas producidas por toneladas de cartón prensado, aun cuando ya parecía que estaba todo controlado, se podían ver zonas de calor, que se hacía necesario sofocar, para evitar que el fuego se avive nuevamente” manifestaron los miembros de la familia Campos.

Los motivos que dieron inicio al fuego, aún no fueron determinados, no se encontraron fallas eléctricas o un fuego inicial intencional, “no sabemos qué pasó, pero nos asustó demasiado, suerte que los vecinos colaboraron con lo que pudieron hasta el arribo de los bomberos, dentro de todo el desastre, tuvimos la suerte que el fuego no ingreso a las habitaciones ni cocina, todo quedó concentrado en la galería y el fondo, donde teníamos un gran volumen de cartón recolectado”.

"Son varias toneladas y mucho dinero"

La familia Campos, contaba con la acumulación de varios meses de cartón recolectado y por ellos prensado, listos para ser entregados a la empresa que en forma mensual compra su producción. La última venta fue realizada en noviembre del 2023, el camión que retira el cartón no regresó desde esa fecha, por lo tanto, en la vivienda existía una producción de varias toneladas de cartón, acumulada en los últimos 5 meses, “creo que perdimos al menos un volumen de dos camiones cargados por el incendio, son varias toneladas y mucho dinero, pero lo importante es que nosotros estamos bien, en estos momentos necesitamos alguna colaboración por parte de la comunidad, como ser algo de ropas, mercadería y colchones, los que se perdieron entre el fuego y el agua arrojada”.

Desde la municipalidad llegó la primera ayuda, también algunos vecinos se acercaron para hacer sus aportes, en cuanto a la vivienda, quedó habitable, salvo por el fuerte olor a material quemado, lo que dificultaba en cierto grado la respiración, “les ofrecimos el albergue del complejo polideportivo, para que pasen al menos esta noche, porque es difícil respirar en el interior de la casa, pero no aceptaron, espero que no tengan complicaciones, vamos a quedar a disposición por si requieren de otro tipo de ayuda de nuestra parte” expresó Marta Díaz como Secretaria de Desarrollo Social.

La familia Campos está integrada por seis miembros todos mayores de edad, un solo integrante tuvo que ser asistido por una ambulancia, debido a un principio de asfixia, pero no se hizo necesario su traslado hacia al hospital Joaquín Castellanos.