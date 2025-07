Caso López: Violencia física, económica, sexual y psicológica

Una denuncia sacudió al ámbito político salteño. Una joven presentó graves acusaciones contra el concejal capitalino Pablo López, a quien señala por haber ejercido durante años violencia física, económica, psicológica y sexual en el marco de una relación iniciada en 2019 y que terminó en mayo de este año.

En el extenso escrito que fue presentado en la Justicia, la denunciante relató cómo fue captada en el espacio político cuando recién comenzaba a participar, y cómo el vínculo con López, en ese entonces (2019) presidente de la juventud partidaria del PRO, derivó en una relación de pareja marcada por el aislamiento, los celos, la manipulación y, con el tiempo, la violencia en todas sus formas.

Según consta en la denuncia, el concejal la golpeó, la controló económicamente, la menospreció públicamente y, en dos oportunidades, la obligó a mantener relaciones sexuales con terceros, a lo que ella accedió "por miedo y presión". "La violencia sexual sufrida que hoy dimensiono es una marca psicológica que me cuesta superar", escribió con crudeza.

En un fragmento del documento judicial, la mujer narra un episodio ocurrido en Brasil, cuando López le dijo que debía tener sexo con él "seguido" para pagarle lo que había gastado en el viaje. "Un día me propuso hacer un trío o swinger. Me negué. Insistió tanto que me dijo que no lo amaba si no lo complacía. Lo hice por él, no por mí. Estaba incómoda, me dolía. Pablo creyó que lo disfrutaba, pero no. Solo quería complacerlo", expresó.

Otro hecho relatado tuvo lugar en Misiones, durante otro viaje político. Allí, la joven fue coaccionada para mantener relaciones con una persona de origen brasilero mientras López observaba y presuntamente grababa la escena sin su consentimiento.

Además de los abusos sexuales, la víctima detalló golpes físicos, como uno ocurrido en una vivienda de Barrio El Paraíso, donde el concejal la habría agarrado del cabello, arrastrado por la casa y golpeado contra la pared, rompiéndole un buzo mientras ella intentaba escapar. También relató otra agresión en Villa Palacios, en plena vía pública, presenciada por vecinos que la asistieron.

En el plano económico, denunció que López ejercía violencia patrimonial, exigiéndole parte de su sueldo como asesora política en el Concejo Deliberante, y que incluso la obligó a compartir el salario con un compañero del edil. "La violencia económica y la coactividad de su comportamiento hacia mí por las exigencias dinerarias indebidas fue una constante", señaló, adjuntando pruebas de transferencias a su cuenta bancaria.

También se refirió al constante hostigamiento, desvalorización y manipulación emocional que sufrió durante la relación, incluso después de la separación, cuando López llegó a decirle: "Yo tengo poder, voy a inventar, voy a arruinarte la carrera política".