22 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Paola Lens
Cande Tinelli
Gustavo Saenz
causa coya rojas
Caso Vicente Cordeyro
Policiales

VIDEO. Con dolor, lágrimas y aplausos le dan el último adiós al excomisario Vicente Cordeyro

Esta tarde finalizó el velatorio del expolicía que fue hallado sin vida en el cerro Elefante.
Miércoles, 22 de octubre de 2025 15:40
Los restos del excomisario Vicente Cordeyro, quien fue hallado sin vida el 11 de octubre en una ladera del cerro Elefante, son despedidos en un clima de mucho dolor y serán inhumados esta tarde luego de un velatorio que duró menos de 24 horas, y que contó con una gran cantidad de presentes, entre familliares, amigos y allegados.

El velatorio del excomisario se llevó a cabo el Círculo de Oficiales de la Provincia de Salta, en calle Juramento, luego de que el Ministerio Público Fiscal entregara el cuerpo a sus familiares, lo que ocurrió este martes por la tarde.

 

Pasadas las 15.30 de este miércoles, los restos del expolicía dejaron la sala velatorio en medio de un clima de profundo dolor, entre lágrimas y aplausos de los presentes.

Noticia en desarrollo...

 

 

