A partir de hoy se esperan días de intenso calor en Salta, pero el lunes llega un respiro con un fuerte descenso de la temperatura

Abrir las ventanas y buscar una sombra será casi una tarea obligada durante los próximos días. El calor vuelve a hacerse sentir Salta y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas con temperaturas elevadas que rondarán en torno a los 30°C, con mínimas de 16°C.

En el norte, Tartagal y Orán, los días serán aún más extremos con máximas de entre 32º y 36º hasta el sábado.

Desde hoy y hasta el domingo, el tiempo se mantendrá mayormente estable, aunque el sábado podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas en distintos puntos de Salta Capital y otras localidades del Valle de Lerma. Nada que cambie demasiado el panorama. El fin de semana será caluroso de principio a fin.

El domingo, jornada de elecciones legislativas nacionales, se espera que el mercurio siga firme cerca de los 30ºC. Será un día de calor pleno, ideal para salir temprano a votar y evitar las horas más pesadas del mediodía.

Pero atención, porque el alivio no tardará en llegar. El lunes 27 se producirá un marcado descenso de temperatura, la máxima apenas alcanzará los 17°C, lo que pondrá fin a varios días sofocantes y devolverá algo del fresco típico de la primavera salteña.