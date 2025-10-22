PUBLICIDAD

22 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Se derrumbó una construcción en pleno centro: murió un obrero

Ocurrió ayer por la tarde en Uruguay al 600 –esquina pasaje Figueroa-. En lo que va de la mañana de hoy, el cuerpo aún no pudo ser removido de los escombros. 
Miércoles, 22 de octubre de 2025 09:07
Tras el derrumbe de una construcción ubicada en calle Uruguay al 600 –esquina pasaje Figueroa- murió un trabajador, según trascendió sería oriundo de Cafayate. El lamentable episodio ocurrió ayer por la tarde. En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Güemes, SAMEC y la Policía Vial. Pese al esfuerzo de todos, no lograron rescatar al hombre con vida.

Fuentes policiales señalaron que la estructura del edificio colapsado sigue en riesgo de derrumbe total, lo que impide que los equipos puedan ingresar con seguridad para retirar el cuerpo.

Vecinos y familiares llegaron rápidamente al lugar, entre la angustia y la impotencia. La confirmación de su fallecimiento llegó poco después. Hasta el momento, no se sabe qué provocó el colapso del edificio en construcción. Se espera un informe oficial.

En lo que va de la mañana de hoy, el cuerpo aún no pudo ser retirado del lugar. Por seguridad, el área permanece acordonada y bajo custodia policial. Las autoridades investigan si hubo fallas estructurales o negligencia en las medidas de seguridad laboral.

 

