VIDEO. Violento enfrentamiento entre al menos 20 personas en zona de barrio San Francisco Solano

Un grave enfrentamiento entre grupos antagónicos fue registrado por vecinos anoche en barrio San Francisco Solano, zona sureste de la ciudad. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y también llegaron a El Tribuno a través de WhatsApp.

Los vecinos, cansados de estos disturbios, aseguraron que este tipo de situaciones se repiten a diario en la zona. “Chicos tomados, drogados, se viven peleando. La policía demoró mucho en venir”, expresaron.

Desde la Policía informaron que la alerta ingresó alrededor de las 23 horas. Minutos después, personal de la fuerza llegó al lugar y confirmó que se trataba de un enfrentamiento en el que participaron al menos unas veinte personas.

Ante la magnitud del hecho, se solicitó apoyo de Infantería y de Seguridad Urbana. Durante el operativo, uno de los móviles policiales fue atacado a pedradas.

No hubo detenidos, pero se logró despejar la zona. Los vecinos pidieron un mayor control y presencia policial, ya que, según manifestaron, “esto ocurre todas las noches”.

