Allanan domicilios de gendarmes en Salta

Al menos 23 gendarmes y un civil están imputados por los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas, y entre ellos 11 permanecen detenidos por la justicia federal de Río Cuarto.

La escandalosa causa federal sacude a Gendarmería Nacional y tuvo su correlato en Salta, donde también hubo allanamientos sobre domicilios de federales.

En el marco de la investigación por una red de gendarmes que cobraba coimas a camioneros en rutas de Córdoba, la Justicia Federal de Río Cuarto ordenó allanamientos simultáneos en varias provincias, entre ellas Salta, además de San Juan, Catamarca y Santa Fe donde recolectó elementos valiosos de prueba.

Hasta el momento, 23 gendarmes y un civil están imputados por los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas, y 11 permanecen detenidos. Entre los acusados se encuentra una jefa de sección, Analía Galián, quien cumple prisión domiciliaria.

La investigación comenzó en febrero pasado, tras la denuncia de un camionero que relató haber sido víctima en reiteradas ocasiones de pedidos de dinero por parte de efectivos de la Sección de Seguridad Vial "Sampacho" de Gendarmería Nacional, en la Ruta Nacional 8. Posteriormente, otros transportistas se sumaron con testimonios similares, lo que permitió ampliar la causa.

Según el expediente, los sobornos exigidos iban desde 50 hasta 600 mil pesos, e incluso se cobraban mediante transferencias bancarias. La maniobra habría ocurrido entre julio de 2024 y septiembre de 2025.

Fuentes judiciales confirmaron que los allanamientos realizados en Salta y otras provincias fueron ejecutados por la misma Gendarmería Nacional.