Tras intensos trabajos lograron sacar el cuerpo del obrero

Luego de intensas tareas realizadas por bomberos y la Policía, en las primeras horas de la mañana se logró recuperar el cuerpo del obrero fallecido tras el derrumbe ocurrido en una obra en construcción sobre avenida Uruguay al 600.

El director del Distrito de Prevención 1 de la Policía de Salta, comisario Marcelo Magriña, confirmó el hallazgo y destacó la labor conjunta de los equipos de rescate.

“Se logró extraer el cuerpo de manera cuidadosa, ya que existía un alto riesgo de un nuevo derrumbe. Se aplicaron técnicas especiales porque en un primer momento era imposible hacerlo sin exponer al personal. El cuerpo estaba atrapado bajo una pared de arena y hormigón que se había desplomado. El operativo comenzó a las 8 de la mañana, aunque el trabajo continuaba desde ayer”, explicó Magriña.

