Inversión histórica para la Policía: incorporaron 409 unidades móviles

En el marco de plan de renovación del parque automotor de la Fuerza policial, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó esta mañana la entrega de 75 motos 0 km marca Honda a la Policía de Salta para tareas de seguridad urbana, aumentando la movilidad y la rapidez de respuesta.

Con esta quinta entrega del año, ya son 409 los móviles que se incorporaron a la Fuerza durante la gestión Sáenz, de las cuales 147 corresponden al 2025. Esta última incluyó 35 camionetas, 94 motos, 5 autos, 10 utilitarios y 3 colectivos.

“Este es un año histórico dentro de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz en materia de seguridad por la importante inversión destinada a reforzar con mayores recursos a la Policía de la Provincia”, resaltó el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras. “También es el año que más unidades policiales se han entregado, lo que muestra un firme compromiso del Gobierno de reforzar la Fuerza y reforzar el trabajo operativo de calle”, agregó.

Explicó que en esta oportunidad las nuevas motos están destinadas al municipio de Salta capital para ampliar la capacidad operativa y fortalecer la atención de la Policía, de manera que pueda estar más presente y responder de manera más rápida y eficiente.

Las tareas que se realizan en el área de Seguridad

Por otro lado el ministro se refirió al trabajo que se viene realizando dentro del área de Seguridad de ordenamiento del trabajo policial “comenzando con la refuncionalización y actualización de los sistemas de gestión del 911”.

También expuso sobre los operativos de protección ciudadana, con resultados positivos en la detención de personas con código rojo y sobre el trabajo contra el narcotráfico en el marco del plan Güemes coordinado con el Ministerio de Seguridad de Nación.

Finalmente el funcionario adelantó una próxima entrega de 12 camionetas más para seguir reforzando el servicio en Salta capital y agradeció el permanente acompañamiento del intendente capitalino Emiliano Durán para llevar adelante distintas iniciativas en beneficio de la Fuerza, como la refacción de dependencias policiales.

Del acto en plaza de armas de la Jefatura de la Policía también participó el vicegobernador Antonio Marocco; el intendente capitalino, Emiliano Durán; el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Esteban Amat Lacroix; el jefe de la Policía de la Provincia, Diego Bustos; el subjefe, Walter Toledo; el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile; la diputada nacional, Yolanda Vega y efectivos policiales.