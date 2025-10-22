Hoy cumpliría 98 años Roberto Romero, un salteño que marcó una época

Este 22 de octubre se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Roberto Romero, uno de los salteños más influyentes del siglo XX. Nacido en 1927, fue empresario, periodista y político, y su legado continúa vigente más de tres décadas después de su muerte, ocurrida el 15 de febrero de 1992 en Río de Janeiro.

Miembro del Partido Justicialista, Romero combinó una profunda vocación social con una mirada moderna del desarrollo. Desde la dirección de El Tribuno, asumida a fines de la década del 50, impulsó la transformación del diario en una empresa periodística con fuerte compromiso comunitario. Bajo su conducción nacieron iniciativas como El Tribunito y el Ateneo Cultural, destinadas a la educación y la formación de los salteños.

Fue también un visionario en materia de comunicación. Introdujo el sistema offset en la industria gráfica argentina, fue pionero de la televisión salteña y promovió la modernización tecnológica en un tiempo en que el mundo comenzaba a cambiar de manera vertiginosa.

Su paso por la política provincial dejó una huella profunda. Como gobernador de Salta, Romero priorizó la contención social, la educación y el trabajo, y planteó una relación más equilibrada entre las provincias y el poder central. Defendió la integración regional a través del impulso del Norte Grande y el sueño de un corredor bioceánico que conectara el sudeste de Brasil con los puertos chilenos de Antofagasta y Mejillones.

Durante su gestión se concretaron obras emblemáticas que transformaron la provincia, como el teleférico al cerro San Bernardo y el estadio Delmi. También se construyó un importante número de viviendas y escuelas, y se avanzó de manera sostenida en infraestructura sanitaria y en la ampliación del sistema de salud pública.

A 98 años de su nacimiento, la figura de Roberto Romero sigue interpelando a Salta y al país. Su estilo de liderazgo, basado en el diálogo, la tolerancia y la visión de futuro, lo consolidó como un referente político y humano. En tiempos de incertidumbre y crisis, su legado cobra nueva fuerza como ejemplo de compromiso, sensibilidad social y fe en el desarrollo colectivo.

Hoy, su nombre vuelve a resonar no solo en la historia, sino también en la memoria viva de los salteños que reconocen en él a un hombre que pensó la provincia más allá de sus límites.